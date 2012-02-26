ЗМІ: Україна вважає пропозиції РФ щодо Азово-Керченської межі прийнятними

Дипломати з МЗС України, котрі займаються питанням проведення межі між Росією і Україною в Керченській протоці, вважають прийнятними пропозиції російської сторони стосовно врегулюванню питання, повідомляє тижневик «Дзеркало тижня. Україна».

За інформацією видання, російські пропозиції щодо врегулювання проблеми були передані ще в грудні 2011 року.

Співрозмовники газети запевняють, що українські парламентери навіть були застигнуті зненацька. Подробиці цих новацій поки що не відомі - переговори проходять в умовах підвищеної секретності. Але росіяни на останніх зустрічах заговорили не тільки про розмежування акваторії, а й дуже чітко про те, як має пройти межа, про зони відповідальності.

Дипломати, що курирують це напрямок в українському МЗС, оцінюють пропозиції росіян як прийнятні, оскільки координати лінії межі, запропоновані Москвою, лише небагато чим відрізняються від української версії.

Більше того, в останні тижні українські дипломати вперше відчули тиск з боку росіян, які прагнуть якомога швидше вирішити питання про делімітацію морських просторів, зазначає газета.

Як нагадує «Дзеркало тижня. Україна», для України важливим є підтвердження такої адміністративної межі в Керченській протоці, котра існувала ще з радянських часів, що дозволяє країні і далі володіти Керч-Єнікальським каналом - єдиним водним шляхом з Чорного моря в порти Волго-Донського басейну. Такий розклад неприпустимий для Кремля, геополітичні амбіції якого ростуть по мірі чергового стрибка світових цін на нафту і газ: у Москві бояться, що Київ може в будь-який момент закрити Азовське море для Росії, підкреслює видання.