Круглий стіл «Україно-російські відносини: що залишається «за кадром»?»

В середу, 29 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Українсько-російські відносини: що залишається «за кадром»?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Чи представляє загрозу для європейських устремлінь України ратифікація договору про ЗВТ між Україною і країнами СНД?

Газотранспортний консорціум: «Україна-Росія» VS «Україна-Росія-Європа».

«Південний потік»: політичний шантаж або реальна загроза? Коли і як РФ зможе транспортувати газ до Європи в обхід України?

Аналіз альтернативних проектів постачання газу до Європи («Південний потік», «Набукко» та ін.)

Учасники круглого столу:

1. Михайло ГОНЧАР – директор енергетичних програм Центру «Номос».

2. Володимир САПРИКІН – незалежний експерт з енергетичних питань.

3. Юрій КОРОЛЬЧУК – експерт Інституту енергетичних досліджень.

4. Інна БОГОСЛОВСЬКА – народний депутат України, Партія регіонів.

5. Ірина ГЕРАЩЕНКО - народний депутат України, представник фракції «Наша Україна – Народна самооборона».

6. Народний депутат України, представник фракції «БЮТ-Батьківщина».

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