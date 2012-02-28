Круглий стіл «Україно-російські відносини: що залишається «за кадром»?»
В середу, 29 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Українсько-російські відносини: що залишається «за кадром»?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Чи представляє загрозу для європейських устремлінь України ратифікація договору про ЗВТ між Україною і країнами СНД?
Газотранспортний консорціум: «Україна-Росія» VS «Україна-Росія-Європа».
«Південний потік»: політичний шантаж або реальна загроза? Коли і як РФ зможе транспортувати газ до Європи в обхід України?
Аналіз альтернативних проектів постачання газу до Європи («Південний потік», «Набукко» та ін.)
Учасники круглого столу:
1. Михайло ГОНЧАР – директор енергетичних програм Центру «Номос».
2. Володимир САПРИКІН – незалежний експерт з енергетичних питань.
3. Юрій КОРОЛЬЧУК – експерт Інституту енергетичних досліджень.
4. Інна БОГОСЛОВСЬКА – народний депутат України, Партія регіонів.
5. Ірина ГЕРАЩЕНКО - народний депутат України, представник фракції «Наша Україна – Народна самооборона».
6. Народний депутат України, представник фракції «БЮТ-Батьківщина».
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