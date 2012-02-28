Нардеп від КПУ: Перемога ПР на виборах буде найгіршим, що чекає Україну
Каже, далі терпіти не можна
Комуністи впевнені, що можлива перемога Партії регіонів на майбутніх парламентських виборах «буде найгіршим, що чекає Україну».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив народний депутат, перший секретар Донецького обкому Компартії України Микола КРАВЧЕНКО.
«Виходячи з політичної та економічної ситуації в країні, виходячи з того, яким чином і на користь кого проводяться реформи, перемога Партії регіонів на парламентських виборах буде найгіршим, що чекає Україну», - сказав народний депутат.
Він висловив сподівання, що люди підтримають кандидатів у депутати від КПУ і не допустять фальсифікацій на виборах.
«Компартія хотіла б перемогти, і ми робимо все можливе, щоб перемогти. Можливо, якщо не самим, то в складі з іншими партіями лівого руху, хоча його й немає, - сказав М.КРАВЧЕНКО. - Сьогодні на лівому крилі немає партій, окрім комуністів, які могли б потужно протистояти Партії регіонів на виборах. Якщо тільки народ цього захоче».
За його словами, «врешті-решт, ми не зможемо вирішити цю проблему, якщо люди або продадуть свій голос, або братимуть участь у фальсифікаціях, або не прийдуть голосувати, тоді Партія регіонів повністю переможе і сяде на трон, як годиться».
«Вибір за народом. Ми робимо все можливе, щоб народ зрозумів: далі терпіти не можна, потрібно міняти орієнтири», - заявив М.КРАВЧЕНКО.
Він також зазначив, що КПУ підтримує пропорційну систему виборів. Депутат вважає, що тільки «у зв`язку з тими проблемами, які виникли у правлячої партії, їм і потрібна «мажоритарка».