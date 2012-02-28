Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Попович і Євген Сверстюк дадуть прес-конференцію в УНІАН
1 березня на прес-конференції в УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) ініціативна група «Першого грудня» представить тему, мету та завдання Національного круглого столу.
Учасники:
• кардинал Любомир Гузар,
• Іван Дзюба,
• Мирослав Попович,
• Євген Сверстюк.
Національний круглий стіл — це один із перших кроків із формування нового порядку денного країни, ініційованого групою «Першого грудня». Передбачається, що участь у ньому візьмуть знакові постаті з різних суспільних сфер, щоб спільно шукати відповіді на виклики сьогодення та формулювати практичні суспільні завдання.
«Національний круглий стіл має стати новим суспільним інститутом вираження суверенної волі громадянського суспільства», — переконані учасники ініціативи.
Нагадаємо, що створена в 20-ту річницю референдуму ініціативна група «Першого грудня», до якої увійшли чільні представники національної інтелігенції: В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський, має на меті домогтися встановлення в країні нових правил гри.
Початок прес-конференції - 12.30
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