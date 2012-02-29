Донецький комуніст про Партію регіонів, тушок і націоналістів

Комуністи вже давно фактично не входять до парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Донецьку народний депутат, перший секретар Донецького обкому Компартії України Микола КРАВЧЕНКО: «Я хотів би, щоб ви чудово розуміли ситуацію: ми вже давно не в коаліції», - сказав він.

При цьому М.КРАВЧЕНКО додав: «Коаліції як такої немає! Ми ні в якій більшості, ми вже 8 місяців голосуємо виключно, та й постійно так голосуємо, виходячи зі своїх ідеологічних переконань. У нас немає домовленостей стосовно спільного голосування (з Партією регіонів)».

За словами народного депутата, «щоб нейтралізувати свою залежність від комуністів, вони (члени фракції Партії регіонів) відібрали «тушок» так званих, і тепер у них 232 голоси стабільно є».

М.КРАВЧЕНКО заявив, що Компартія перебуває зараз у стані боротьби з Партією регіонів. «Ні про яку коаліцію не йдеться. Основним нашим політичним конкурентом, основна боротьба у нас йде між Партією регіонів і Компартією. Ніколи ми цього не приховували, ніколи не ховалися», - стверджує депутат.

За його словами, комуністів сьогодні «стримує один чинник» від офіційного розриву з Партією регіонів – це побоювання, що «регіонали» тоді створять парламентську коаліцію з представниками націоналістичних партій.

«Я вам публічно говорю: якщо ми оголосимо гучно (про розрив із ПР), то не виключена така можливість, що Партія регіонів у цих умовах, коли вона втрачає рейтинг, вона піде на змову з націоналістами, намагаючись отримати голоси виборців на Заході України. Вони цілком можуть укласти угоду між собою про входження в більшість, і на цій підставі спробують перетягти голоси виборців на свою користь», - зазначив М.КРАВЧЕНКО.