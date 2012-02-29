Тігіпко пояснив, чому затримується об'єднання ПР і Сильної України

З’їзд партії «Сильна Україна» з приводу об’єднання з Партією регіонів відбудеться у березні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Кабінеті міністрів голова партії «Сильна Україна», віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Буде. Ми готуємося. І я думаю, що протягом березня з’їзд відбудеться», - сказав С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що питання об’єднання «Сильної України» з Партією регіонів не знято, а затримка у проведенні об’єднавчого з’їзду пояснюється підготовкою «Сильної України» до цього з’їзду. «Готуємося, ведемо переговори», - наголосив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2011 року з`їзд партії «Сильна Україна» вирішив провести додаткові консультації з приводу ймовірного об`єднання з Партією регіонів.

У грудні С.ТІГІПКО заявляв, що питання про об`єднання партії «Сильна Україна» з Партією регіонів остаточно буде вирішено наприкінці січня.