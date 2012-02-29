У ЄС вступилися за Тейшейру, мовляв, зауваження МЗС - невиправданий напад

На офіційному сайті Представництва Європейського Союзу в Україні з’явилася реакція Маї КОЧІЯНЧИЧ, речниці Високого представника ЄС Кетрін ЕШТОН, на заяву МЗС України щодо голови Представництва ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ.

"Із превеликим розчаруванням ми взяли до уваги коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України стосовно голови Представництва Європейського Союзу в Україні, Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ. Ці зауваження є невиправданим та необгрунтованим нападом на людську порядність та професіоналізм посла Пінту ТЕЙШЕРИ. Ми категорично відхиляємо їх», - йдеться у заяві М.КОЧІЯНЧИЧ.

Водночас речниця К.ЕШТОН наголошує: «Посол Пінту ТЕЙШЕЙРА і надалі має цілковиту довіру Європейського Союзу та підтримку Високого представника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки - віце-президента Європейської комісії Кетрін ЕШТОН та Європейської служби зовнішньої дії".

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого у МЗС України заявили, що із зростаючим здивуванням спостерігають за публічними висловлюваннями посла ЄС в Україні, які від місяця до місяця все менше відповідають тому, що за усталеними в міжнародному спілкуванні традиціями можуть собі дозволити дипломати.

«Від ситуації навколо майбутніх виборів мера міста Києва до стану інвестиційного клімату в Україні – все те, що зазвичай є предметом обговорення українських громадян, політиків та експертів, регулярно стає приводом для коментарів та оцінок людини, до чиїх офіційних функцій входить представляти дипломатичні інтереси інтеграційного об’єднання іноземних держав.

Питання навіть не лише в тональності висловлювання посла ТЕЙШЕЙРИ, а в тому, що той, хто був направлений в Україну як дипломат, і саме в такій якості сприймається і в Брюсселі, і в Києві, самочинно прагне перетворитися фактично на учасника українських внутрішньополітичних процесів та публічного дискурсу. Ми б спокійно і навіть з радістю спостерігали за «українізацією» пана ТЕЙШЕЙРИ, якби його політологічні оцінки та судження сприймалися українськими громадянами та ЗМІ як його особиста думка, а не офіційна позиція 27 країн-членів Європейського Союзу», - йшлося у переданому агентству УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України щодо публічної діяльності посла ЄС в Україні.