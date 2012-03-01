Заступник губернатора, якого облили кислотою, написав заяву на звільнення

Заступник голови Київської обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ написав заяву про звільнення.

Про це повідомляє газета "Сегодня" (№48 від 1 березня) з посиланням на голову КОДА Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

"Він написав заяву за власним бажанням. Сказав, що знайшов іншу роботу. Яку - не питав", - цитує газета А.ПРИСЯЖНЮКА.

Видання також повідомляє, що Ю.ЧИЖМАРЬ не відвідує судових засідань з розгляду кримінальної справи про замах на його здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого 2011 року на Ю.ЧИЖМАРЯ напали в Києві на вулиці Горького біля його будинку. Невідомий плеснув йому кислотою в обличчя і зник. Через кілька днів міліція заявила, що затримані виконавець Дмитро КОТОВ і замовник, капітан міліції Назар ФЕСУН.

У підвалі будинку Д.КОТОВА знайшли кислоту і фотографію Ю.ЧИЖМАРЯ. Мотив, за версією міліції, - любовний трикутник. Нібито Ю.ЧИЖМАРЬ відбив у Н.ФЕСУНА кохану дівчину, Олександру П.

24 січня 2012 року Голосіївський райсуд Києва почав розглядати по суті справу про замах на здоров`я Ю.ЧИЖМАРЯ.