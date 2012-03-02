Жінки парламенту ополчилися проти Литвина

Народні депутати, члени міжфракційного депутатського об`єднання «Рівні можливості» обурені словами голови українського парламенту Володимира ЛИТВИНА про те, що жінка «стоїть на нижчому щаблі, ніж чоловік».

Цю заяву від імені об’єднання озвучили співголови – народні депутати Ірина ГЕРАЩЕНКО (НУ-НС), Олена КОНДРАТЮК (БЮТБ) та Юлія КОВАЛЕВСЬКА (ПР), йдеться в переданій УНІАН заяві депутатського об’єднання.

Депутатки нагадують, що це не перша заява голови Верховної Ради України, яка сприймається як дискримінаційна та така, що порушує гендерну рівність і елементарну етику. «Подібні висловлювання сприймаються як відверта зневага до українських жінок і до жінок в політиці зокрема», - вважають парламентарки.

«Ще більше здивування викликає те, що спікер дозволяє собі вільне трактування основ християнства. Православна традиція - це особливе почитання Богородиці, яка дала життя Спасителю. Так само дивує погляд академіка, доктора наук, історика ЛИТВИНА на українську ментальність і традицію, в якій начебто жінці відводиться друге місце. В українській історії є чимало прикладів героїчних жінок, українці завжди виховували дітей у повазі до жінки-матері», - йдеться у заяві міжфракційного об`єднання.

«Шовіністські заяви представників влади по відношенню до жінок в Україні стають нормою. Такими заявами про другосортність жінки суспільству нав`язують думку про якусь вигадану цими невихованими і неосвіченими чоловіками - політиками «патріархальну традицію» про роль жінки як домашньої обслуги. Подібна філософія віддаляє Україну від ЄС, де гендерна рівність є ознакою демократичного суспільства і важливою складовою політики".

МФО «Рівні можливості» засуджує будь-які прояви демонстративного нав’язування стереотипів щодо пасивної ролі жінки в суспільстві та політиці.

Представники об’єднання «Рівні можливості» очікують вибачень від спікера Верховної Ради В.ЛИТВИНА за некоректні висловлювання на адресу жінок, і закликають виборців на майбутніх парламентських виборах не підтримувати тих політиків, які відкрито дискримінують права жінок на активну життєву і політичну діяльність.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, В.ЛИТВИН виразив сумніву в доцільності законодавчого визначення квот представництва жінок в органах державної влади. "Але суспільство не виконуватиме (законодавчі норми), якщо ми не позбавимося того, що у нас є вже традицією і, в принципі, воно входить в християнську ментальність, згідно з якою чоловік - це вища істота, оскільки жінка створена була з ребра Адама. Відповідно вона вже стоїть на нижчому ступені", - сказав він.