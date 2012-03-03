У партійній школі при ЦК КПУ відбувся випуск

У партійній школі при Центральному комітеті Комуністичної партії України відбувся випуск чергової групи комуністів, які представляють всі регіони країни.

Про це повідомляє офіційний сайт КПУ.

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО привітав випускників партшколи, "вручив їм дипломи і побажав молодим комуністам успіхів у подальшій боротьбі за права трудового народу", говориться в повідомленні.