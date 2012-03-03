Томенко: вже почалися рейдерські захоплення партосередків опозиції

Опозиції не обійтися без своєрідної чистки у місцевих партійних організаціях, аби не допустити перекупки опозиційних кандидатів у депутати і членів виборчих комісій владою.

Таку думку УНІАН висловив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

За його словами, вже зараз представники Партії регіонів говорять про те, що навіть якщо вони не виграють парламентські вибори за партійними списками, то виграють їх завдяки перекупці мажоритарників.

«Це цікаве зізнання, яке підтверджує те, що вже влада навіть розуміє, що чесним шляхом виграти вибори їм практично неможливо», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, аналіз ситуації у регіонах засвідчує, що влада буде використовувати дві технології.

Перша технологія, зазначив віце-спікер, вже запущена й активно реалізується місцевою владою та правоохоронними органами, зокрема, це пряме або опосередковане рейдерське захоплення місцевих партійних організацій, аби забезпечити «правильних» представників від опозиційних партій у виборчих комісіях.

Другий механізм, наголосив М.ТОМЕНКО, це максимальне включення у список нібито від опозиції тих людей, які мають або бізнес, або «вразливі місця». «Влада розраховує, що це допоможе їм після виборчої кампанії переконати таких депутатів у необхідності співпраці та формуванні більшості», - сказав він.

Віце-спікер наголосив, що опозиційні партії здійснюють активний моніторинг ситуації на місцях.

«Вочевидь, без своєрідної чистки у багатьох місцевих партійних організаціях не обійтися, оскільки в іншому випадку можна поставити під загрозу формування комісій та результати виборів», - додав М.ТОМЕНКО.