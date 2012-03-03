Західна Україна візьме участь у виборах російського президента

На виборах Президента Росії 4 березня громадяни Російської Федерації зможуть проголосувати у трьох областях західної України - Львівській, Івано-Франківській, Рівненській.

Про це повідомили УНІАН у Генеральному консульстві РФ у Львові.

На обліку у Генконсульстві Росії у Львові перебувають близько 8 тисяч осіб.