Західна Україна візьме участь у виборах російського президента
05:41, 03 березня 2012Політика
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Про це повідомили УНІАН у Генеральному консульстві РФ у Львові
На виборах Президента Росії 4 березня громадяни Російської Федерації зможуть проголосувати у трьох областях західної України - Львівській, Івано-Франківській, Рівненській.
Про це повідомили УНІАН у Генеральному консульстві РФ у Львові.
На обліку у Генконсульстві Росії у Львові перебувають близько 8 тисяч осіб.
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