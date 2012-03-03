Губернатор: до парламенту повинні йти сильні господарники
"Не люблю чужих, мають бути свої. І я вважаю, що люди підтримають тільки тих, хто є вихідцями з Вінницької області, хто працює тут, хто щось тут робить, хто старається, а не тільки обіцяє", - сказав М.Джига
|Микола ДЖИГА
Як передає кореспондент УНІАН, про М.ДЖИГА сказав під час брифінгу у Вінниці.
«Повинні йти сильні господарники, свої, ніяких чужих. Не люблю чужих, мають бути свої. І я вважаю, що люди підтримають тільки тих, хто є вихідцями з Вінницької області, хто працює тут, хто щось тут робить, хто старається, а не тільки обіцяє», - сказав М.ДЖИГА.
На його думку, люди вже розібрались: хто працює, а хто тільки говорить. «Говорити вміють дуже багато, але не всі ті, хто гарно говорять, можуть працювати. У нас є багато людей, які не дуже публічні, але працюють нормально. Наприклад, у мене один голова райадміністрації, який працює півроку – у нього рейтинг сьогодні за 70% довіри населення, і це нормально, хоча не часто його побачиш на телебаченні – він просто працює», - сказав М.ДЖИГА.
Як зауважив губернатор, «була проведена серйозна соціологія дослідження громадської думки по всіх керівниках районів». «На сьогодні ми маємо чітку картину: є такі керівники, в яких підтримка по 16%», - додав М.ДЖИГА.