Березовський: Єльцин виграв вибори чесно

Борис Єльцин переміг на виборах президента Російської Федерації в 1996 році чесно.

Про це заявив опальний російський олігарх Борис Березовський під час телемосту "Київ - Тель-Авів" в ефірі телеканалу "Інтер", коментуючи інформацію про те, що в 1996 році Борис Єльцин не був обраний народом, а виграв завдяки фальсифікаціям.

"Звичайно, вибори були абсолютно конституційними. І, звичайно, Єльцин переміг в чисту, підкреслюю, Зюганова. І більше того, ось те співвідношення у відсотках, яке було тоді сформульовано, це і є справжній результат", - зазначив олігарх.

"Вибори не були сфальсифіковані! Це є моя відповідь. В силу мого знання того, що відбувалося, і я впевнений, що це знання точне", - підкреслив він.

Коментуючи публікації в ЗМІ з конкретними цифрами фальсифікацій, Березовський відзначив: "Бреше Віталій Третьяков. Перший раз чую".

Українська правда