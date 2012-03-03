На Банковій закликають не вірити чуткам: нова Конституція ще не написана

Радник Президента – керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України Марина СТАВНІЙЧУК закликає не вірити політикам, які стверджують, що проект нової Конституції вже написаний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

"Конституційна практика показує, що конституційний процес у місячний термін, у двомісячний термін розпочати і завершити неможливо, тому, шановні журналісти, я закликаю вас не вірити тим, хто говорить, що проект змін до Конституції готовий, що начебто в ньому вже є певні положення, - це абсолютно не відповідає дійсності", - наголосила М.СТАВНІЙЧУК, додавши що це виключно політичні спекуляції.

Радник Президента прогнозує тривалий конституційний процес. Вона зауважила, що на першому засіданні Конституційної асамблеї буде визначено етапи її роботи.