На Банковій закликають не вірити чуткам: нова Конституція ще не написана
08:32, 03 березня 2012Політика
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Радник Президента Марина Ставнійчук назвала політичними спекуляціями заяви про те, що проект нової Конституції вже написаний
|Марина Ставнійчук
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.
"Конституційна практика показує, що конституційний процес у місячний термін, у двомісячний термін розпочати і завершити неможливо, тому, шановні журналісти, я закликаю вас не вірити тим, хто говорить, що проект змін до Конституції готовий, що начебто в ньому вже є певні положення, - це абсолютно не відповідає дійсності", - наголосила М.СТАВНІЙЧУК, додавши що це виключно політичні спекуляції.
Радник Президента прогнозує тривалий конституційний процес. Вона зауважила, що на першому засіданні Конституційної асамблеї буде визначено етапи її роботи.
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