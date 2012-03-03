ЦВК обіцяє не затягувати з «нарізкою» округів
08:50, 03 березня 2012Політика
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Центральна виборча комісія планує найближчим часом визначити кількість виборчих округів у кожній області України
|Жанна Усенко-Чорна
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.
Вона пояснила, що цей процес відбувається у декілька етапів.
За словами заступника голови ЦВК, вона разом із першим заступником голови комісії Андрієм МАГЕРОЮ має намір запропонувати проект постанови про визначення кількості округів у кожній області.
“Я думаю, що вже на цьому тижні ми з Андрієм МАГЕРОЮ внесемо цей проект та ознайомимо наших колег з нашими пропозиціями щодо визначення кількості всіх округів у кожній області, у Києві, Севастополі, враховуючи дані Держреєстру виборців. Думаю, що буквально найближчим часом це рішення буде ухвалене”, – сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.
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