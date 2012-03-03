ЦВК обіцяє не затягувати з «нарізкою» округів

Центральна виборча комісія планує найближчим часом визначити кількість виборчих округів у кожній області України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

Вона пояснила, що цей процес відбувається у декілька етапів.

За словами заступника голови ЦВК, вона разом із першим заступником голови комісії Андрієм МАГЕРОЮ має намір запропонувати проект постанови про визначення кількості округів у кожній області.

“Я думаю, що вже на цьому тижні ми з Андрієм МАГЕРОЮ внесемо цей проект та ознайомимо наших колег з нашими пропозиціями щодо визначення кількості всіх округів у кожній області, у Києві, Севастополі, враховуючи дані Держреєстру виборців. Думаю, що буквально найближчим часом це рішення буде ухвалене”, – сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.