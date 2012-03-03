Соболєв: Азаров планує гіперінфляцію
09:13, 03 березня 2012Політика
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Політик стверджує, що на минулому засіданні уряду була оприлюднена постанова "Про порядок розрахунків в умовах гіперінфляції".
|Сергій Соболєв
Про це заявив депутат від БЮТ Сергій Соболєв в ефірі "Шустер Live".
Він розповів, що на минулому засіданні уряду була оприлюднена "дуже цікава постанова "Про порядок розрахунків в умовах гіперінфляції".
"Це нічого вам не нагадує? Постанова розроблена міністерством фінансів. Що після такого очікувати народу України?", - зазначає політик.
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