Соболєв: Азаров планує гіперінфляцію

09:13, 03 березня 2012
Політика
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Політик стверджує, що на минулому засіданні уряду була оприлюднена постанова "Про порядок розрахунків в умовах гіперінфляції".

Сергій Соболєв
Кабінет Міністрів розробляє порядок розрахунків в умовах гіперінфляції.

Про це заявив депутат від БЮТ Сергій Соболєв в ефірі "Шустер Live".

Він розповів, що на минулому засіданні уряду була оприлюднена "дуже цікава постанова "Про порядок розрахунків в умовах гіперінфляції".

"Це нічого вам не нагадує? Постанова розроблена міністерством фінансів. Що після такого очікувати народу України?", - зазначає політик.

Українська правда

 

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