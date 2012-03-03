Соболєв: Азаров планує гіперінфляцію

Кабінет Міністрів розробляє порядок розрахунків в умовах гіперінфляції.

Про це заявив депутат від БЮТ Сергій Соболєв в ефірі "Шустер Live".

Він розповів, що на минулому засіданні уряду була оприлюднена "дуже цікава постанова "Про порядок розрахунків в умовах гіперінфляції".

"Це нічого вам не нагадує? Постанова розроблена міністерством фінансів. Що після такого очікувати народу України?", - зазначає політик.

Українська правда