Безсмертний - про перші три місця у списку об'єднаної опозиції

У списку об’єднаної опозиції, Безсмертний бачить Яценюка на третьому місці

На сьогодні Юлія Тимошенко і Юрій Луценко – лідери суспільної думки в України, і тому незалежно від того чи будуть вони очолювати список об’єднаної опозиції, вони залишаються лідерами опозиції. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив екс-заступник голови Секретаріату Президента Роман Безсмертний.

«Щоб не говорили сьогодні юристи і правники – Тимошенко і Луценко сьогодні лідери суспільної думки. І тому ставити їх на перше місце чи не ставити на перше місце – вони на цьому першому місці стоять. Більше того, Тимошенко, сьогодні, є лідером держави, в неї найбільший рейтинг», - заявив Безсмертний.

Арсенія Яценюка, у списку об’єднаної опозиції Безсмертний бачить на третьому місці, але зазначає, що все залежить від політичної кон`юнктури.

«Тема списку, вона окремо стоїть і за рамками партії, за рамками суспільних настроїв, тут уже буде вирішувати кон`юнктура, яка складеться на той момент. Якщо кон`юнктура дозволятиме по рейтингу ставити Яценюка на третє місце, і рейтинги «Батьківщини» і «Фронту змін» будуть сумуватися, то очевидно, що доцільно тоді в об’єднаному списку, я не кажу ні в партії, ні в блоці, потрібно ставити Арсенія Яценюка на третє місце», – зазначив Безсмертний.