У будинку колишнього президента ФРН Вульфа провели обшук

Співробітники прокуратури Німеччини в п`ятницю провели обшук в особистому будинку екс-президента Крістіана Вульфа, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем, повідомляє сайт німецького видання Spiegel з посиланням на представників прокуратури.

Обшук був проведений у зв`язку з підозрами в отриманні Вульфом хабарів.

В обшуку брали участь шість співробітників, які, зокрема, конфіскували комп`ютер з жорстким диском.

Вульф подав у відставку 17 лютого; він заявив, що не володіє належною підтримкою і довірою громадян, тому більше цей пост займати не може. Прокуратура Ганновера веде розслідування відносно уже колишнього президента, його звинувачують у зловживанні службовим становищем і отриманні фінансових вигод.

Правляча коаліція разом з соціал-демократами і "зеленими" висунула на пост президента пастора і правозахисника Йоахіма Гаука, вибори пройдуть 18 березня.

Вибрати нового президента країни належить Федеральним зборам, у них входить 1 240 делегатів (620 членів бундестагу і стільки ж представників федеральних земель Німеччини).

РІА "Новости"