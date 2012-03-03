Ставнійчук звинувачує опозицію у політиканстві

Влада та опозиція повинні об’єднати зусилля у напрацюванні змін до Конституції України, які вдосконалять функціонування низки державних інститутів.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, сказала радник Президента – керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марина СТАВНІЙЧУК в ефірі Першого національного телеканалу.

Сьогодні, наголосила вона, ПАРЄ щиро вітає створення в Україні Конституційної Асамблеї та закликає Президента, парламент і всі політичні сили нашої держави до початку повноцінного, повномасштабного конституційного процесу.

«ПАРЄ дає цілий ряд рекомендацій, які повинна виконати Україна – в тому числі й у сфері правосуддя на конституційному рівні – щоб правосуддя в Україні дійсно було незалежним і ефективним», - зазначила радник Президента.

М.СТАВНІЙЧУК закликала опозицію до конструктивного діалогу з владою в конституційному процесі. «Чітко зрозуміло, що опозиція в сьогоднішньому політичному житті, окрім політиканства, не відіграє такої ролі, яку б вона мала відігравати… Давайте ж сядемо за круглий стіл і почнемо працювати», - сказала радник Президента.