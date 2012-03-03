Білорусь замість діалогу висунула Україні ультиматум

Білорусь погрожує заборонити ввіз продукції українського виробництва, якщо Україна не зніме заборону на ввіз білоруської продукції.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба міністерст​ва аграрної політики та продовольс​тва України.

Згідно з повідомленням, учора на прохання білоруської сторони відбулася зустріч голови Держветфітослужби України Івана Бісюка з першим заступником директора Департаменту ветеринарії та продовольства міністерства сільського господарства Білорусі Юрієм Пивоварчиком.

Українська сторона запропонувала конкретні дії для розв’язання ситуації, що склалася навколо заборони ввезення на територію України молочної та м’ясної продукції з Білорусі.

"Проте, замість спільних дій білоруська сторона заявила про можливе введення заборони на ввіз продукції українського виробництва", - заявляють у міністерстві.

Там зазначають, що з жовтня минулого року українські ветеринарні інспектори почали реєструвати перебільшення кількості антибіотиків у готовій молочній продукції з Білорусі.

Українська сторона неодноразово надсилала офіційні листи із попередженнями та рекомендаціями щодо усунення порушень, зокрема листом від 5 жовтня.

"На жаль, у Департаменті ветеринарії та продовольства міністерства сільського господарства Республіки не відреагували на зауваження, а вже у лютому цього року випадки виявлення антибіотиків у молочній продукції стали масовими", – повідомив Бісюк.

Він запевнив, що саме у зв’язку з масовістю виявлення антибіотиків, було прийнято рішення про тимчасове обмеження ввезення білоруських молочних продуктів на територію України.

"Білоруська сторона під час офіційної зустрічі жодним чином не спростувала зауваження Держветфітослужби України, але замість запропонованих спільних дій по виходу із ситуації, що склалася було висунуто ультиматум про те, що якщо українська сторона в односторонньому порядку не відмінить тимчасові обмеження, то у понеділок з 15:00 білоруська сторона введе заборону на імпорт української продукції, зокрема, олії, солі, кукурудзи, кондитерських виробів та шроту", - сказав Бісюк.

Будь-які пропозиції Держветфітослужби вирішити ситуацію шляхом усунення недоліків з боку білоруських переробних підприємств та перевірки планів моніторингів щодо антибіотиків білоруською стороною не сприймаються.

"Натомість Білорусь, як член Митного союзу, повідомила Україну про те, що буде просити підтримки в країн-членів Митного союзу щодо введення заборони на імпорт української продукції до країн Митного союзу", – зазначив Бісюк.

"Ми не можемо на таке піти, бо до понеділка запустити у роботу систему моніторингу ветеринарної медицини іншої країни аби вони гарантували, що там немає антибіотиків неможливо. Ми будемо намагатися знаходити порозуміння і думаю ми його знайдемо", – наголосив очільник Держветфітослужби.

"Що ж до м’ясної продукції, яка теж опинилася під забороною через заходи щодо недопущення збудника африканської чуми свиней на територію України, представники Білорусі висловили готовність якнайшвидше надати відповідні документи та дозволи інспектування поголів’я свиней фахівцями з України", – додав Бісюк.