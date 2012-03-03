В Одесі генконсул РФ закликав голосувати власників заборонених паспортів

Громадяни, які проживають в Одесі, зможуть 4 березня занести себе до списку виборців і проголосувати за нового Президента Росії за паспортами громадян СРСР, що збереглися, якщо вони не одержали паспортів нового зразка.

Про це заявив Генеральний консул Російської Федерації в Одесі Юрій АНТОНОВ, виступаючи у програмі однієї з місцевих телекомпаній.

Разом з тим, він припустив, що таких громадян на сьогодні майже немає, оскільки радянські паспорти в Україні давно заборонені.

При цьому Ю.АНТОНОВ не уточнив, як організатори голосування в Генконсульстві РФ зможуть упевнятися, що людина з радянським паспортом саме росіянин, а не українець.

За його словами, більшість громадян Російської Федерації голосуватиме в Генконсульстві Одесі за адресою Гагаринське плато, 14, за закордонними або внутрішніми паспортами РФ.

Ю.АНТОНОВ додав, що «в Одесі ми очікуємо близько 4,5-5 тисяч виборців, а в Миколаєві і Херсоні – по 1,5 тисячі виборців - там будуть створені виїзні пункти для голосування».