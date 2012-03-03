Тюремники не дозволили членам ПА ОБСЄ відвідати Тимошенко
Державна пенітенціарна служба України інформує, що, відповідно до чинного законодавства України, підстав для надання дозволу на таке відвідування немає
Державна пенітенціарна служба України не надала дозволу членам Парламентської Асамблеї ОБСЄ на відвідування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС України, на адресу керівництва відомства надійшло звернення посла Швеції в Україні з проханням про надання дозволу на відвідання віце-президентом Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбургою Габсбург ДУГЛАС та ще чотирма представниками різних європейських інституцій Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії (№54).
«Державна пенітенціарна служба України інформує, що, відповідно до чинного законодавства України, підстав для надання дозволу на таке відвідування немає», - наголошується у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня перший заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ повідомив українським журналістам у Брюсселі, що члени Парламентської Асамблеї (ПА) ОБСЄ – віце-президент Вальбурга ГАБСБУРГ ДУГЛАС і Аса ЛІНДЕСТАМ (обидві – представниці Швеції) – хочуть 5 березня відвідати Ю.ТИМОШЕНКО у колонії.
«Вони написали звернення до голови пенітенціарної служби і начальника колонії», – сказав він.
Г.НЕМИРЯ додав, що ці представниці шведського парламенту закликали жінок Європи проявити солідарність із Ю.ТИМОШЕНКО.