У Литвина наїхали на Герман: у неї якась мета або вона не має чим займатися

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН ніколи не робив дискримінаційних заяв щодо ролі і місця жінок в українському суспільстві.

Про це йдеться в заяві прес-служби Верховної Ради, переданій УНІАН.

В заяві зазначається, що нинішня інформаційна кампанія, у тому числі, за участю політиків і державних службовців побудована на вирваних з контексту і перетлумачених у власних політичних цілях фразах з інтерв’ю керівника парламенту.

В прес-службі зауважили, що в інтерв’ю телеканалу «Рада» 2 березня В.ЛИТВИН наголосив на важливості неухильного дотримання основних принципів гендерної політики, зокрема, у частині представництва жінок в органах влади, а також зміни поглядів суспільства на роль і місце жінки, яка, за його словами, «часто-густо вища за своїми даними за чоловіка». «Це просто нагальна необхідність - повернути природну сутність речей в Україні, бо гендер визначає соціальну сутність людини на відміну від іншого терміну - біологічна сутність людини. Я вважаю, що нам треба дотримуватись вчення Платона, який виходив з того, що люди вільні в своїх правах і можливостях, маючи на увазі чоловіка і жінку, правда, домінувати почав, і домінує ще й досі в світі принцип, який сповідував Аристотель, що жінка - це нижча істота», - процитувала спікера прес-служба ВР.

В заяві наголошується, що вимога співголів міжфракційного депутатського об`єднання «Рівні можливості» до В.ЛИТВИНА принести вибачення українським жінкам особливо дивує, оскільки перед тим, як чогось вимагати, треба мати для цього підстави, а не підспівувати такій особі, як Ганна ГЕРМАН, що взяла собі за правило вправлятися по Верховній Раді.

“Особливе обурення викликає неодноразова спроба керівника Головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганни ГЕРМАН” дезавуювати висловлювання керівника парламенту, спираючись на викривленні повідомлення у ЗМІ. Враховуючи сферу діяльності Г.ГЕРМАН та спритність у наданні коментарів, які не базуються на першоджерелі інформації, складається враження, що вона вперто переслідує певну політичну мету, або не має чим займатися”, - йдеться в заяві.

В прес-службі наголосили, що таким чином, заяви про нібито порушення Головою Верховної Ради України «гендерної рівності і елементарної етики» та вимоги вибачитися перед українськими жінками за нібито нанесену їм образу не мають під собою жодного підґрунтя. “Тому вибачень перед Головою Верховної Ради України швидше за все треба очікувати від екзальтованих осіб за упередженість їх висловлювань, які не відповідають суті слів В.ЛИТВИНА”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, керівник Головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Г.ГЕРМАН закликає спікера Верховної Ради В. ЛИТВИНА попросити вибачення в українських жінок за свої висловлювання. Такого ж вибачення вимагають і народні депутати, члени міжфракційного депутатського об`єднання «Рівні можливості», зокрема співголови – народні депутати Ірина ГЕРАЩЕНКО (НУ-НС), Олена КОНДРАТЮК (БЮТБ) та Юлія КОВАЛЕВСЬКА (ПР).