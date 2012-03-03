В Азарова вже два тижні вивчають «серйозний документ» з Москви

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається на компромісне вирішення питання щодо ціни на газ з урахуванням пропозиції Росії про 10-процентну знижку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

«Ми готові до переговорів з російською стороною. У нас є своє бачення цього контракту, і ми хочемо, щоб на підставі нашого бачення і цього документа (пропозиції Росії про 10% знижку – УНІАН) був знайдений компромісний варіант», - сказав М.АЗАРОВ

Він зазначив, що під час візиту в Україну голова Державної Думи Російської Федерації Сергій НАРИШКІН передав Україні проект нового контракту, який передбачає зниження вартості газу на 10%. «Це дуже серйозний документ, який відразу ж був переданий Міністерству палива і енергетики України, Міністерству юстиції й іншим міністерствам на детальний розгляд. Ось це все, що я можу сказати на сьогоднішній день», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що зараз проводиться вивчення цього документа.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого голова Держдуми РФ С. НАРИШКІН повідомив журналістам, що Міністерство енергетики Росії передало Україні новий проект газового договору.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.