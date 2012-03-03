У Києві посилять охорону російського Посольства
13:40, 03 березня 2012Політика
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У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій для забезпечення правопорядку зарезервовано певну співробітників міліції та внутрішніх військ
У неділю, 4 березня, у зв’язку з виборами Президента Росії буде посилено охорону Посольства Російської Федерації у Києві, в консульському відділі якого працюватиме виборча дільниця.
Як повідомили УНІАН у столичній міліції, з метою запобігання будь-яких правопорушень, зокрема, буде підсилено охорону нарядами міліції навколо території, що прилягає до посольства.
Крім того, як зазначили у главку, у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій для забезпечення правопорядку зарезервовано певну співробітників міліції та внутрішніх військ.
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