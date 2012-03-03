Гості з Європи приїдуть до Тимошенко попри заборону?

Візит до України віце-президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбурги Габсбург ДУГЛАС (Швеція) та члена ПА ОБСЄ від Швеції Аси ЛІНДЕСТАМ, запланований на понеділок, 5 березня, відбудеться в повному обсязі на знак солідарності і підтримки колишнього прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та інших політв`язнів України представниками політичних течій провідних країн Європи.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

На сайті нагадується, що 5 березня о 10.00 європейські політики проведуть брифінг для преси біля Качанівської колонії у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба України не надала дозволу членам Парламентської Асамблеї ОБСЄ на відвідування екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії.

Прес-служба ДПтС України сьогодні, 3 березня, повідомила, що на адресу керівництва відомства надійшло звернення посла Швеції в Україні з проханням про надання дозволу на відвідання віце-президентом Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбургою Габсбург ДУГЛАС та ще чотирма представниками різних європейських інституцій Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії (№54).

"Державна пенітенціарна служба України інформує, що, відповідно до чинного законодавства України, підстав для надання дозволу на таке відвідування немає", - наголошується у повідомленні.