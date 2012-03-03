Власенко здогадується, чому до Тимошенко не пускають гостей з ОБСЄ

Державна пенітенціарна служба України, не надавши дозволу членам Парламентської Асамблеї ОБСЄ на відвідування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії, намагається приховати від європейської громадськості поганий стан здоров’я ув’язненої.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО.

«Я так думаю, що ці дії містять в собі дві мети: перше, це, звичайно ж, продовження тиску на Юлію Володимирівну, зокрема, психологічного, це є відвертими знущаннями, а з другого боку вони, звичайно, не хочуть показати, що ТИМОШЕНКО лежить і не встає. Тобто, звичайно ж, вони не хочуть показати реальний стан речей», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

На думку адвоката, влада та керівництво колонії зараз намагаються максимально обмежити Ю.ТИМОШЕНКО у спілкуванні з людьми.

«Це я можу пов’язати зі сталою тенденцією, за якою вони обмежують Юлію Володимирівну у спілкуванні з рідними, близьким, із політиками, із будь-ким. ТИМОШЕНКО не тільки незаконно перебуває за ґратами, ТИМОШЕНКО не тільки незаконно не отримує належного медичного забезпечення, ТИМОШЕНКО не тільки незаконно перебуває під 24-годинним відеонаглядом, вони не тільки незаконно роблять спроби деколи обмежити допуск захисників, але вони ще зараз вирішили повністю обмежити спілкування ТИМОШЕНКО з будь-якими іншими особами: із друзями, рідними, сім’єю тощо», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба України не надала дозволу членам Парламентської Асамблеї ОБСЄ на відвідування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії.

У прес-службі ДПтС України зазначили, що на адресу керівництва відомства надійшло звернення посла Швеції в Україні з проханням про надання дозволу на відвідання віце-президентом Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вальбургою Габсбург ДУГЛАС та ще чотирма представниками різних європейських інституцій Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії (№54).

«Державна пенітенціарна служба України інформує, що, відповідно до чинного законодавства України, підстав для надання дозволу на таке відвідування немає», - наголошується у повідомленні.