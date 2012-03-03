Депутатки просять колег-чоловіків підбирати слова, коли мова йде про жінок

Народні депутати, співголови міжфракційного об`єднання "Рівні можливості" Ірина ГЕРАЩЕНКО (фракція НУ-НС), Олена КОНДРАТЮК (фракція БЮТ-Батьківщина) та Юлія КОВАЛЕВСЬКА (фракція Партії регіонів) заявляють, що випадки некоректного ставлення до суспільно-активних жінок з боку колег-чоловіків є непоодинокими, і на них має жорстко реагувати суспільство.

Як повідомили УНІАН в прес-службі І.ГЕРАЩЕНКО, про це йшлося під час їхньої розмови з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

Спікер ВР під час розмови заявив, що його слова про начебто нерівність жінки були вирвані із контексту його інтерв`ю. Він запевнив, що, навпаки, виступає за активну присутність жінок у політиці і вважає, що сьогодні в усіх органах влади має працювати більше жінок.

В.ЛИТВИН погодився з тим, що сьогодні потрібно разом ламати суспільні стереотипи стосовно присутності жінок у політиці і пообіцяв активно реагувати на будь-які прояви порушення правил рівності.

Голова ВР ще раз наголосив, що його слова в інтерв`ю телеканалу "Рада" 2 березня були неправильно розтлумачені, що мова йшла про необхідність руйнації суспільних стереотипів щодо гендерної дискримінації в українському суспільстві і політикумі.

"Ми вітаємо таку позицію спікера і сподіваємося, що український парламент відтепер активніше просуватиме позицію щодо необхідності активного залучення жінок до суспільно-політичного життя", - наголосили співголови міжфракційного об`єднання "Рівні можливості".

При цьому депутатки закликали колег-політиків більш коректно і точно формулювати свої висловлювання, в тому числі в гендерних питаннях, аби не виникало підстав для неправильного розуміння та трактування цих заяв.

Як повідомляв УНІАН, керівник Головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН закликала голову Верховної Ради В.ЛИТВИНА попросити вибачення в українських жінок за свої висловлювання. Такого ж вибачення вимагали і народні депутати, члени міжфракційного депутатського об`єднання «Рівні можливості», зокрема співголови – народні депутати І.ГЕРАЩЕНКО, О.КОНДРАТЮК та Ю.КОВАЛЕВСЬКА.

Сьогодні прес-служба ВР поширила заяву, в якій йдеться, що голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН ніколи не робив дискримінаційних заяв щодо ролі і місця жінок в українському суспільстві.

В заяві зазначається, що нинішня інформаційна кампанія, у тому числі, за участю політиків і державних службовців побудована на вирваних з контексту і перетлумачених у власних політичних цілях фразах з інтерв’ю керівника парламенту.

В прес-службі зауважили, що в інтерв’ю телеканалу «Рада» 2 березня В.ЛИТВИН наголосив на важливості неухильного дотримання основних принципів гендерної політики, зокрема, у частині представництва жінок в органах влади, а також зміни поглядів суспільства на роль і місце жінки, яка, за його словами, «часто-густо вища за своїми даними за чоловіка». «Це просто нагальна необхідність - повернути природну сутність речей в Україні, бо гендер визначає соціальну сутність людини на відміну від іншого терміну - біологічна сутність людини. Я вважаю, що нам треба дотримуватись вчення Платона, який виходив з того, що люди вільні в своїх правах і можливостях, маючи на увазі чоловіка і жінку, правда, домінувати почав, і домінує ще й досі в світі принцип, який сповідував Аристотель, що жінка - це нижча істота», - процитувала спікера прес-служба ВР.

В заяві наголошується, що вимога співголів міжфракційного депутатського об`єднання «Рівні можливості» до В.ЛИТВИНА принести вибачення українським жінкам особливо дивує, оскільки перед тим, як чогось вимагати, треба мати для цього підстави, а не підспівувати такій особі, як Ганна ГЕРМАН, що взяла собі за правило вправлятися по Верховній Раді.