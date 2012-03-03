Тюремники сказали Тимошенко: «Болить спина - лежи на підлозі»?

Співробітники Служби безпеки України готували провокацію під час запланованої на 29 лютого зустрічі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Я переконаний у тому, що вони хотіли, припустимо, на зустрічі з Олександром Валентиновичем ТУРЧИНОВИМ зробити провокацію. Там ситуація взагалі відбувалася абсурдна. Заздалегідь Юлія Володимирівна написала заяву на короткострокове побачення з ТУРЧИНОВИМ, заздалегідь вона отримала згоду на це побачення, заздалегідь вона поінформувала керівництво Качанівської колонії про те, що вона не зможе пересуватися, а тому просить проводити це побачення в слідчій кімнаті, там, де стоїть її тапчан і де вона лежить, коли проводять слідчі дії, але коли приїхав ТУРЧИНОВ, вони сказали: «Якщо хочеш побачення, то повзи сама туди». Я знаю точно, що у дворі просто чатували оперативні камери СБУ, щоб зняти, що ТИМОШЕНКО повзе на побачення з ТУРЧИНОВИМ, щоб потім розказувати всім, що вона пересувається, коли їй треба», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО не відмовлялася проводити зустріч із О.ТУРЧИНОВИМ у кімнаті для короткострокових побачень. За словами С.ВЛАСЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО через поганий стан здоров’я не може самостійно дістатися до кімнати для короткострокових побачень, а співробітники Качанівської колонії відмовляються їй у цьому допомагати.

«ТИМОШЕНКО ходити не може, і вона сказала, що готова проводити цю зустріч і в кімнаті для короткострокових побачень, але перенесіть мене туди, бо я ходити не можу і поставте мені там ортопедичне ліжко, таке, яке стоїть у слідчій кімнаті. На це їй сказали: «Болить спина, лежи на підлозі». Керівництво пенітенціарної служби нібито буде наполягати, щоб ці побачення відбувалися лише в кімнаті для короткострокових побачень, але при цьому вони не будуть забезпечувати ТИМОШЕНКО можливістю туди дістатися», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він підкреслив, що законодавство України не зобов’язує проводити короткострокові побачення виключно в кімнатах для короткострокових побачень.

«Я мав з цього приводу певну дискусію юридичного характеру з керівництвом Качанівської колонії. Вони не змогли мені показати норму чинного законодавства України, яка б зобов’язувала проводити короткострокові побачення лише в кімнатах для короткострокових побачень. Дійсно, такі кімнати є, дійсно, за загальним правилом, побачення проводяться там, але ніде не сказано, що заборонено проводити в інших місцях, припустимо, в такому випадку, як у Юлії Володимирівни, коли людина не може встати», - обурився С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат зазначив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО оскаржуватиме дії керівництва Качанівської колонії, яке не допустило О.ТУРЧИНОВА до зустрічі з екс-прем’єром.

«Ми можемо і будемо це оскаржувати. Я від імені Юлії Володимирівни підготував і вона подала скаргу на дії керівництва Качанівської колонії по недопуску ТУРЧИНОВА. Ми чекаємо відповіді. Якщо відповіді не буде, то ми, звичайно, будемо оскаржувати далі. Не виключаємо і звернення до суду із цього приводу, тому що це пряме порушення закону. У будь-якої особи, яка перебуває під вартою, є право на одне короткострокове побачення в місяць. Обов’язок адміністрації колонії - забезпечити таке право», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого О.ТУРЧИНОВ не зміг у Качанівській виправній колонії зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО. За словами начальника Качанівської колонії Івана ПЕРВУШКІНА, зустріч не відбулася, оскільки у відповідності до Кримінально-виконавчого кодексу і правил внутрішнього розпорядку колонії, такі побачення можуть проводитися тільки у спеціально відведених приміщеннях для короткострокових побачень, у той час як Ю.ТИМОШЕНКО вимагала провести зустрів у приміщенні, де вона в цей час утримується.