Мірошниченко переконує, що Янукович таки «почує всіх»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завжди був і залишається відкритим до діалогу з усіма політичними силами, що свідчить про відповідальність глави держави за стан справ у країні.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, заявив Представник Президента у Верховній Раді України Юрій МІРОШНИЧЕНКО, коментуючи інформацію про те, що на початок наступного пленарного тижня роботи ВР у Президента запланована зустріч з керівниками депутатських фракцій, у тому числі опозиційних.

«Президент регулярно проводить зустрічі з керівниками парламентських фракцій, проте досі представники опозиції такі зустрічі ігнорували. Глава держави завжди виступає за відкриту співпрацю з опозицією», - підкреслив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Представник Президента у Верховній Раді засудив політичний тиск, до якого вдалися опозиційні фракції під час виступу В.ЯНУКОВИЧА на відкритті 10-ї сесії Верховної Ради 6-го скликання 7 лютого. «Дії опозиційних політиків не були свідченням цивілізованої і відповідальної роботи. Так само і блокування парламенту під час розгляду соціальних законопроектів не є ознакою політичної відповідальності і тим інструментом, який іде на користь державі», - зазначив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.