Регіонал запропонував перенести столицю України в Севастополь

Столицю України потрібно перенести в Севастополь, а Москву поміняти на Сибір. Про це заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Юрій Болдирєв.

"Українську столицю потрібно переносити в Севастополь. Це взагалі зніме всі проблеми ... Також я хочу дати пораду підполковнику Путіну ... Володимир Володимирович, пора переносити столицю з Москви до Сибіру", - сказав Болдирєв. Він пояснив, що свого часу Катерина Велика з графом Потьомкіним хотіли перенести столицю до Катеринослава (нині Дніпропетровськ), але не встигли. "А зараз ви (Путіну), тому переносьте! Пора! ", - додав Болдирєв.

Раніше Генеральна прокуратура і Служба безпеки відмовились порушувати кримінальну справу проти народного депутата від Партії регіонів Юрія Болдирєва, який заявляв про необхідність відокремлення Галичини від України.

ТСН