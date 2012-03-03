Регіонал запропонував перенести столицю України в Севастополь

17:59, 03 березня 2012
Політика
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Раніше ГПУ і СБУ відмовились порушувати кримінальну справу проти Болдирєва

Столицю України потрібно перенести в Севастополь, а Москву поміняти на Сибір. Про це заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Юрій Болдирєв.

"Українську столицю потрібно переносити в Севастополь. Це взагалі зніме всі проблеми ... Також я хочу дати пораду підполковнику Путіну ... Володимир Володимирович, пора переносити столицю з Москви до Сибіру", - сказав Болдирєв. Він пояснив, що свого часу Катерина Велика з графом Потьомкіним хотіли перенести столицю до Катеринослава (нині Дніпропетровськ), але не встигли. "А зараз ви (Путіну), тому переносьте! Пора! ", - додав Болдирєв.

Раніше Генеральна прокуратура і Служба безпеки відмовились порушувати кримінальну справу проти народного депутата від Партії регіонів Юрія Болдирєва, який заявляв про необхідність відокремлення Галичини від України.

ТСН

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