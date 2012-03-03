Кужель розповіла, скільки коштує стати депутатом

Обратися депутатом Київської міської ради, як і до Верховної Ради, коштує до 5 мільйонів.

Про це заявила в ефірі Радіо Свобода координатор руху "Громадянський опір" Олександра Кужель.

"Грошей у міському бюджеті на одного депутата Київради більше, ніж у державному на одного депутата Верховної Ради. Приблизно 19 мільярдів десь на 100 осіб. І тому я знаю, що обратися депутатом Київської міської ради коштує до 5 мільйонів – як і до Верховної Ради", - сказала вона.

Кужель також висловилася за висунення єдиного кандидата в мери Києва від опозиції.

"І якщо буде прийняте рішення, що це буде Віталій Кличко, то я ні в якому разі не стану йти в мери", - сказала вона.

На думку Кужель, Кличкові "треба тоді чесно сказати виборцям, що він залишає партійність".

"Бо я впевнена, що мер Києва не повинен мати стосунку до партії, будь-якої. Він повинен бути мером всіх киян", - зазначила політик.

" Я не думаю, що для Кличка це велика проблема. Давайте відверто скажемо: не зробив ще Кличко чогось такого політичного зі своєю партією, щоб йому дуже тяжко було морально її кидати", - вважає вона.

Кужель також спростувала інформацію про переговори з Кличком щодо другого місця в списку його партії.

"Ні. У нас не було розмов. Ми з ним не зустрічалися. І я думаю, що і в його штабі ніхто не знає, хто буде йти, якими списками", - зазначила вона.

Українська правда