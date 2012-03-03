Янукович розширив права закордонних українців

Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон №4381-VI «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус закордонних українців», що розширює їхні права.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Зміни до Закону «Про правовий статус закордонних українців» зокрема передбачають доповнення норм зазначеного Закону «Про правовий статус закордонних українців» положеннями про право осіб, які набули статусу закордонних українців, працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Крім того, зміни передбачають встановлення щороку для закордонних українців квот прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення.

Йдеться також про скасування строковості дії посвідчення закордонного українця (за чинним Законом посвідчення видається строком на 10 років з подальшою його перереєстрацією).

Зміни до Закону, крім того, стосуються визначення повноважень Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади щодо співпраці із закордонними українцями (Уряд затверджує державну цільову програму такого співробітництва, порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця, сприяє проведенню заходів щодо забезпечення співпраці. Центральний орган виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями забезпечує реалізацію державної політики України у сфері співпраці із закордонними українцями; інші центральні органи виконавчої влади забезпечують співпрацю із закордонними українцями відповідно до своєї компетенції).