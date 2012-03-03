Омельченко: Засилля регіоналів при владі ще більше, ніж комуністів у СРСР

Концентрація влади в руках однієї політичної сили далека від європейського досвіду і більше нагадує диктат КПРС у Радянському Союзі. Про це колишній мер Києва народний депутат Олександр Омельченко заявив в інтерв'ю ZN.UA.

«Думаю, що не повідомлю вам велику новину, коли скажу, що сьогодні вперше за всю історію незалежної України президент, парламентська більшість, прем’єр-міністр, усі виконавчі органи влади на рівні країна — область — район — місто (скоро мерів не регіоналів можна буде на пальцях перелічити) представляють одну партію. Така вертикаль влади діяла, і то не завжди, коли, згідно зі ст.6 Конституції, провідною й спрямовуючою силою була КПРС. Але навіть тоді, якщо ви пам’ятаєте, у виборах брав участь блок комуністів та безпартійних. Причому останні активно й масово залучалися у виконавчу владу», — нагадав він.

Говорячи про портрети президента Віктора Януковича, від яких лякаються першокласники, Омельченко зазначив:

«Такі факти сьогодні можна бачити в офісі, на промисловому підприємстві, АЗС, не кажучи вже про держустанови. Сподіваюся, що це самодіяльність підлабузників, а не негласна команда президента. Так авторитет не піднімається. Але водночас усе це — абсолютно логічний наслідок сформованої вертикалі підпорядкування в усіх сферах і на всіх рівнях. І президент мав це передбачити. Я не знаю, хто з його оточення «допоміг» йому зробити таку стратегічну помилку. Чи це його внутрішні світовідчуття й ідеологія? Хай там як, але така концентрація влади в одних руках свідчить про ризик для президента відповідати за все в цій країні. Від смерті слона в київському зоопарку і до провалу газових переговорів».

Омельченко впевнений, що весь світ бачить демократію в децентралізації влади. «Куди входять: а) самоврядування на рівні громадянин—село—селище—місто—район—область—країна. А це сільський депутат, міський, районний, обласний, депутат ВР; б) багатопартійність; в) доступ до управління державою жінок і молоді. Царського престолу, як бачите, в цьому переліку немає», — констатував колишній мер Києва.