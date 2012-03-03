В Полтаві мітингували проти політичних репресій

У Полтаві відбувся мітинг проти політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в мітингу взяли близько 200 активістів, представників опозиційних політичних сил - партії «Батьківщина» та ВО «Свобода».

Мітингувальники тримали гасло «Ні політичним репресіям!»

Виступаючи під час мітингу його учасники згадували про кількох жертв політичних репресій: Юлію ТИМОШЕНКО і одного з сільських голів області, якого прокуратура звинувачує у зловживанні службовим становищем і службовій фальсифікації.

Після мітингу біля пам'ятника Т.Шевченку частина його учасників пішла спочатку до Полтавської міської ради, потім до будівлі облдержадміністрації. Колона приблизно з 100 осіб проходила центральною вулицею міста, викрикуючи лозунги і під барабанний бій.

На мітингу біля ОДА його учасники акцентували на політичних репресіях, знищенні культурних цінностей і корупції.