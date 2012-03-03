Мер Тернополя позиватиметься до журналістів, які назвали його п'яним

Міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ позиватиметься за образу честі і гідності з приводу інформації, начебто він учора прийшов на прямий радіоефір у нетверезому стані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби міської ради Катерина КАЛУШ.

Приводом для позову стала інформація під заголовком «П’яний мер Тернополя в ефірі радіо Ера», оприлюднена учора на місцевому сайті «Про все» і яка активно обговорюється в місцевому Інтернет-просторі.

«Уже готується позов за наклеп. Сайт оприлюднив наклепницьку інформацію, яка не відповідає дійсності. Має факт приниження честі і гідності. Зараз тільки юристи визначають, буде позов до сайту як юридичною особи чи до фізичної особи», – сказала К. КАЛУШ.

Як уже повідомляв УНІАН, учора під час прямого всеукраїнського раідефіру на радіо «Ера» в ток-шоу «Коло запитань» С. НАДАЛ почав запинатися, не міг чітко висловитися, після чого ведучий ток-шоу змушений був надати слово іншим учасникам програми.

За даними прес-служби міської ради, С. НАДАЛА прямо з прямого радіоефіру забрали в Тернопільську обласну комунальну клінічну психоневрологічну лікарню, де йому встановили діагноз церебросудинний криз. Зараз міський голова перебуває в лікарні.

Водночас місцевий сайт «Про все» спізнення міського голови на ток-шоу «Коло запитань» радіокомпанії «Ера» та те, що у нього там заплітався язик, після чого йому взагалі відняло мову, розцінив як те, що С. НАДАЛ прийшов на пряме включення з Тернополя у нетверезому стані.

Під час спілкування редактора сайту «Про все» Бориса МАШЛЯНКИ в мережі Фейсбук із прес-секретарем міськради Катериною КАЛУШ, він запропонував взяти у мера аналізи і у присутності журналістів з’ясувати, містить його кров алкоголь чи ні. Однак дану пропозицію, за даними Б. МАШЛЯНКИ, було проігноровано.