Євгенія Тимошенко припускає, що її матір «поволі і таємно отруюють»

Євгенія Тимошенко в інтерв'ю німецькій Die Welt розповіла, що її мати "вже кілька разів втрачала свідомість і постійно одержує сильне знеболювальне. Також у неї дуже низький тиск, і її лікують ін'єкціями і медикаментами, дія і склад яких невідомі її сім'ї".

"Євгенія Тимошенко навіть припускає, що її мати у в'язниці поволі і таємно отруюють, як, за її словами, раніше було прийнято в Радянському Союзі", - передає автор статті переклад якої публікує Інопреса.

З такими серйозними звинуваченнями Євгенія Тимошенко стала "живим докором для системи правосуддя, для якої, за даними таких організацій, як Transparency International, характерний украй високий рівень корупції", - пише автор.

"Аполітична дівчина перетворилася на політичного бійця, можливо, проти власної волі, але, кінець кінцем, незворотно. Однопартійці Юлії Тимошенко вже давно вимагають, щоб її донька очолила опозиційну "Батьківщину", поки мати знаходиться у в'язниці", - розповідає видання.

За словами Євгенії Тимошенко, українські лікарі постійно стверджують, що її мати здорова і готова до допитів. При цьому, говорить Євгенія, Юлія відмовилася від лікування в українських лікарів, тому що ті ставлять помилкові діагнози.

"Київ працює над новим карно-процесуальним кодексом, введення якого входить в рамки проєвропейської програми країни і повинне замінити старі правові норми", - повідомляє автор. У даний же момент Віктор Янукович, за його власними словами, виключно з правової точки зору не може помилувати Тимошенко.