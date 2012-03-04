Лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК закликав опозицію забути про об’єднання, а натомість вести розмову про вироблення спільної політичної платформи перед наступними виборами до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О. ТЯГНИБОК сьогодні заявив, виступаючи у Житомирі на зустрічі з мешканцями міста.

«Я переконаний, що об’єднання усіх опозиційних сил на наступних парламентських виборах є неможливим»,- зазначив О. ТЯГНИБОК.

За його словами, історія української політики довела, що такі об’єднання опозиції є нетривалими і малопродуктивними.

«Хочете - сприймайте це чи не сприймайте - ще раз кажу – об’єднання заради об’єднання нікому не потрібні. Якщо ви маєте якусь ілюзію і вас українська історія ще нічого не навчила, то й далі собі живіть у своєму рожевому ілюзорному світі», - сказав політик.

При цьому він нагадав 2007 рік: «Що з того, коли у 2007 році опозиційні сили об’єдналися, якщо в них не було ідеології і в їхніх списках «кишіло» зрадниками?», - зауважив лідер ВО «Свобода».

На думку політика, українській опозиції слід не об’єднуватися, а виробити спільну політичну платформу і на її основі, «за умови відсутності потенційних зрадників», перемагати на цьогорічних парламентських виборах.

О.ТЯГНИБОК також закликав українців «припинити займатися мазохізмом - натикатися постійно на власні помилки, уникаючи висновків з історії» та закликав їх мислити політичними мірками і реаліями.

«Якщо хочетесь кидатися на танк, зробіть це мудро, зробіть це з патріотичною силою»,- порадив лідер «свободівців».

Він пояснив, що об’єднання опозиційних сил неможливе тому, що вони мають різні ідеології і приречене на поразку.

«Перемога опозиції на виборах до парламенту 2012 року можлива лише за умови координації опозиційними силами дій заради єдиної платформи та за відсутності зрадників», - сказав О.ТЯГНИБОК.

Він запевнив, що ВО «Свобода» «ніколи не піде ні на які об’єднання, які суперечитимуть її ідеологічним принципам».