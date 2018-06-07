Чи повірить Москва сльозам, якщо ці сльози Путіна?

Як і очікувалося, Володимир Путін здобув впевнену перемогу на виборах президента Росії. При підрахунку майже 100% бюлетенів за нового-старого президента РФ проголосувало більше 63% виборців, що забезпечило йому виграш уже в першому турі.

Для дотримання всіх формальностей залишилося дочекатися інавгурації 7 травня, коли Путін знову займе свій кабінет в Кремлі, і цього разу вже не на чотири роки, а на шість. І поставити під сумнів результати голосування, як це було під час виборів до Держдуми в грудні, не вдасться. Електоральний відрив Путіна настільки великий, що навіть у спину йому ніхто не дихає. Потрібну легітимність забезпечать відео запису веб-камер, встановлених на 95 тисячах виборчих дільницях і небувала кількість міжнародних і російських спостерігачів.

Навіть переможені претенденти вже, схоже, визнали такий підсумок. Путіна привітали з перемогою лідер ЛДПР Володимир Жириновський (уп`яте програв президентську гонку), і технічний кандидат зі «Справедливої ​​Росії» Сергій Миронов (після виборів він без тіні сумніву і зовсім заявив, що виборці, які голосували за його програму, виявляється, голосували за Путіна, з чим його і вітає).

Скупим на привітання для переможця залишився хіба що мільярдер і самовисуванець Михайло Прохоров. У президентських виборах цей кандидат несподівано набрав голосів на 3-е місце. І, схоже, залишився дуже радий цьому. Свій результат він обіцяє для створення політичної партії в недалекому майбутньому.

Абсолютний протест проти результатів підрахунку голосів висловив тільки головний комуніст, срібний призер гонки Росії Геннадій Зюганов. Він упевнений: вибори президента РФ не були чесними і справедливими, а продовження путінського курсу є головною загрозою для Росії.

- Попереду - обвал, - попередив Зюганов і пообіцяв оскаржити в суді всі зафіксовані під час голосування порушення.

Але в команді Путіна звинувачення у фальсифікаціях відкидають. Як вважає глава його виборчого штабу Станіслав Говорухін, всі розмови про порушення - сміховинні.

- Справжньої спортивної боротьби не було, адже противники Путіна були в іншій ваговій категорії, - підкреслив Говорухін.

Як би там не було, але влада Росії все ж побоюється повторення масових протестних акцій, як це було в грудні, після підсумків виборів до Держдуми. Можливо тому, до вечора 4 березня, центр Москви нагадував місто в передвоєнному стані. Головні площі російської столиці завчасно зайняли поліцейські, внутрішні війська і ОМОН. Проводити масові акції вчора змогли тільки активісти прокремлівських рухів. До них, на Манежну площу і приїхав після оголошення результатів екзит-полів і перших даних ЦВК російський тандем.

- Ми перемогли у відкритій і чесній боротьбі! Дякую, друзі, дякую! - схвильовано і зі скупою сльозою на очах прокричав зі сцени Володимир Путін.

Пізніше він пояснить, що сльози дійсно були, щоправда, лишень від вітру. Але записи того виступу і знімки Путіна зі сльозами на очах відразу облетіли всі інтеренет-блоги, соціальні мережі та ЗМІ. Питання в тому, чи повірить Москва сльозам, якщо ці сльози Путіна?

Після виступу майбутній російський президент спустився зі сцени і в кільці охорони поспілкувався зі своїми прихильниками. Вони тягнули до нього руки, кричали щось вітальне, а він ніби зніяковіло дякував їм за підтримку. Вже через деякий час, в своєму виборчому штабі, Путін не виключив, що свій перший візит у новій якості здійснить в Україну.

- Абсолютний пріоритет - СНД, але не забуваємо і про інші країни, - сказав він, відповідаючи на запитання, яким буде його перший міжнародний візит після вступу на посаду.

Тим часом російська несистемна опозиція, готується сьогодні до проведення протестного мітингу. Увечері на Пушкінській площі пройде чергова акція «За чесні вибори». Організатори обіцяють вивести на вулицю не менше 30 тис. осіб, хоча столична мерія схвалила заявку тільки на 10 000. Вийдуть масово на площі Москви сьогодні і прихильники Путіна (до їх послуг куди більше узгоджених площ, у тому числі Манежна і Луб`янська). Ось тільки з якою саме метою, не до кінця ясно: чи то, щоб підтримати, чи то, щоб утримати діючу владу.

Роман Цимбалюк, власкор УНІАН у Москві