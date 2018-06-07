Віхи тижня. Клітка для Луценка, кастинг в опозиції, Європа без сантиментів

Вирок Юрієві Луценку зменшив простір для маневру влади. Опозиція обіцяє сформувати єдиний список на парламентських виборах. Спікер Верховної Ради припускається дитячих помилок. Європейські політики обрушили на Україну град чорних міток.

Чотири – це недобре

Засудження колишнього міністра внутрішніх справ – подія апріорі, вирок з помітною неозброєним оком політичною підосновою привертає до себе вдвічі більшеуваги. Юрій Луценко мужньо зустрів звістку про те, що ще майже три роки він повинен провести за гратами з урахуванням того, що він уже відбув за час слідства. Каятися і визнавати свою провину він не збирається, зате виступати проти влади готовий за першого заклику. Свій вирок колишній польовий командир Майдану назвав подарунком до других роковин інавгурації Януковича і пообіцяв не здаватися.

Логіка дій влади залишається незрозумілою, адже переслідуванням політика, який хоч і багато говорить, але й володіє ресурсами для самостійної діяльності і зробив немало помилок, президентська команда зиростила собі небезпечного опонента. У нас у країні за старою пам`яттю люблять тих, кого влада несправедливо зачепила, а володар підвішеного язика і значного багажу прочитаних книг знайде спосіб заявити про себе навіть зі спецколонії для проштрафлених правоохоронців. Вирок Луценку дає підстави пов`язувати кожну майбутню зміну влади з судовими процесами проти тих, хто опиниться в опозиції. Невесела перспектива, відверто кажучи, враховуючи розмах дій тих, хто сьогодні вважає себе довічними правителями країни.

Кастинг на роль прапороносця

Арсенія Яценюка тим часом сватають на роль лідера опозиційного партійного списку…«Батьківщини». Лідерові «Фронту змін» належить нести біло-сердечний прапор, звичайно, якщо вдасться порозумітися з Юлією Тимошенко. Не виключено, що версія про благословення Юлією Володимирівною імплантації Яценюка з товаришами в «сердечні» ряди – тільки гарна казка, здатна розвалитися з наближенням старту виборчої кампанії. Адже не випадково «Комітет опору диктатурі» не поспішає обнародувати списки мажоритарників і показувати алгоритм формування партійного списку – там розуміють, що на Банковій не стануть спокійно спостерігати за підвищеною активністю опонентів. У будь-якому разі показова вправа з утихомирення політичних амбіцій супротивників влади відбудеться за її діяльної руйнівної участі, але якщо опозиціонери все ж таки зможуть злитися в єдиний список, то їх шанси на перемогу серйозно виростуть.

Втім, є в ситуації й інший бік: ті, кому не знайдеться місце в ударній колоні супротивників влади, автоматично будуть записані в її спільники й прибічники. Адже недаремно з опозиційних лав все частіше звучать заклики зробити майбутні парламентські вибори «чорно-білими», створивши для виборців ситуацію вибору між добром і злом. Чи піде така втрата кольору на користь країні – невідомо...

Від загострення політичної ситуації нервують навіть досвідчені мастодонти політичного життя. Наприклад, спікер парламенту, здійснюючи робочі поїздки або за кордон, або на рідну Житомирщину, не знайшов нічого кращого, ніж поставити жінку на ступінь нижче за чоловіка в суспільному табелі рангів. Обурені голоси поборниць гендерної рівністі примусили Володимира Литвина незграбно виправдовуватися. Він взагалі останнім часом взагалі намагається реагувати на будь-яку зміну політичної кон`юнктури, що не подобається більш рейтинговим представникам влади.

До України – без сантиментів

Зате закордонні партнери України до нашої країни ставляться без сантиментів. Минулого тижня офіційний Київ одержав немало неприємних сигналів про необхідність змінювати свою внутрішню політику, щоб зберегти перспективи в зовнішній. Якщо рішення Європейської народної партії ще можна списати на симпатії її членів до Юлії Тимошенко, то лист п`яти міністрів закордонних справ країн ЄС в New York Times з констатацією неприємних тенденцій у справі євроінтеграції нашої країни важко назвати випадковим. Європейський Союз поки не готовий прислухатися до вимог опозиції ввести санкції проти Віктора Януковича й інших представників влади, але вже означує тематику, з якої готовий вести діалог. І звільнення Юлії Тимошенко є першим пунктом порядку денного.

Ще менш радісна ситуація спостерігається на північно-східному напрямі. Перемога Володимира Путіна в першому турі президентських виборів підштовхне його до отримання зовнішньополітичних дивідендів вже найближчим часом. Не виключено, що Україна стане напрямом його головного удару. Виключно по старій дружбі.

Євген Магда