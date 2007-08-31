Янукович відпочивав на Алтаї з російським олігархом, але платив за себе сам

Російська АФК Система і її власник Володимир Євтушенков не оплачували відпочинок українського прем`єра Віктора Януковича на Алтаї, як про це повідомили деякі українські ЗМІ, заявила у четвер директор департаменту громадських зв`язків компанії Ірина Потєхіна, повідомляє Остров з посиланням на Газета.ру

«Володимир Петрович (Євтушенков) дійсно відпочивав в той же самий час на Алтаї. Але організацією відпочинку Володимира Петровича і Януковича займалися різні фірми, і Володимир Петрович оплачував тільки свій відпочинок», - сказала Потехина.

Інтернет-газета «Оглядач», посилаючись на своє власне розслідування, стверджувала, що Янукович відпочивав в серпні на Алтаї за рахунок Євтушенкова.

Цими даними зацікавилися політичні опоненти українського прем`єра. Блок Юлії Тимошенко зажадав від Служби безпеки України перевірки інформації видання.

Крім того, БЮТ вимагає публічних пояснень від Януковича щодо суті його відносин з Євтушенковим - через те, що АФК Система, якою володіє цей росіянин, може мати інтерес до приватизації Укртелекому.

Нагадаємо, 6-12 серпня Янукович проходив післяопераційний курс реабілітації в Алтайському краї (Росія).