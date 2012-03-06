Януковича потішила інформація, яку він прочитав в одному іноземному журналі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав жінок з 8 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистій зустрічі з видатними жінками.Президент подякував цим жінкам за їхню громадську діяльність, за те, що вони, за його словами, є «берегинями України».

Він повідомив, що недавно прочитав один іноземний журнал, в якому були опубліковані результати дослідження діяльності жінок у різних сферах. За словами В.ЯНУКОВИЧА, згідно з даними цього дослідження, українські жінки посідають перші місця у різних номінаціях.

«За різними критеріями, зокрема, те, як вони виглядають», - сказав він

За словами Президента, він щасливий, що в Україні живуть такі гарні і розумні жінки.