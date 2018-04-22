Черновецький: іншого мера вибрати неможливо... все це казки бабусі Аріни

Першим об`єктом, який вирішив оглянути київський мер напередодні нового навчального року, була вибрана школа N 329. Цей заклад, загублений в кам`яних джунглях Позняків, вразив журналістів своєю «крутизною». Тут ми нарахували три спортзали: маленький, «розминку», і один справжній, у школі є басейн, зимовий сад, кабінет з боді-тренажерами. Широкі відкриті простори внутрішніх приміщень не дозволять дітям безкарно курити на змінах, зате замість поглинання тютюнового диму їм пропонується інше задоволення: тут є кабінет ароматерапії. В учбовому закладі також є майстерні з обробки тканин, з кулінарії, обробки металів та ін. І якби в Україні була дозволена дитяча праця, то, напевно, ця школа могла б перейти на самоокупність.

- Адже ще недавно на цьому місці були котловани, - сказав київський голова. – Сьогодні тут прекрасна школа європейського рівня на 1080 учнів, хоча, напевно, вчитися буде трохи більше. Не думаю, що таких закладів багато навіть за кордоном.

Після школи Леонід Михайлович відвідав дитячий сад «Веселка», що знаходиться неподалік. Паралельно з цим мер розповідав про досягнення київської влади. Виявляється, в столиці з початку нового навчального року побудовано шість шкіл і два дитячі садки.

- З сімнадцятого року такого не спостерігалося, - заявив Черновецький. Взагалі, треба сказати, Леонід Михайлович вже не вперше порівнює те, що відбувається в Києві після його приходу до влади, із змінами після приходу до влади комуністів. (Хоче, щоб його називали революціонером?)

На партах школи N329 лежали «Щоденники київських школярів». Тому запитання про те, чи будуть допущені до навчання в Києві діти з інших міст, журналісти хотіли задати більше за інші. Але Леонід Михайлович випередив акул пера і мікрофона:

- Це неправда, коли говорять, що я збираюся відокремити приїжджих від місцевих жителів, - сказав він, не чекаючи запитання. - Моя ідея і принцип полягають в тому, що всі, хто приїхав до Києва, зможуть віддати своїх дітей в школи і дитячі сади. І ніякої дискримінації тут не буде. Неправда також те, що ми закриваємо дитячі сади, ми навпаки відкриваємо їх, будуємо.

Черновецький висловив упевненість, що жодної дитини тут не образять, всі діти будуть знаходиться в рівних умовах, і ніхто в цих закладах не братиме хабарів. Ще Леонід Михайлович сказав, що йому не подобаються зарплати обслуговуючого персоналу – вони маленькі, і це проблема. Пообіцяв підвищити. Головне, що вражає київського голову, так це темпи економічного зростання в місті. Проте все, що будується в столиці, це не тільки результат його благих намірів, для втілень будь-яких планів потрібні гроші.

- І гроші ми зробили, - сказав Черновецький. - У старої влади не було грошей, вони мріяли про такі школи і садки, але у них не було грошей, вони йшли в кишені чиновникам.

На питання, чи погодиться Леонід Михайлович на референдум щодо його відставки, він відповів:

- Добро на такий референдум не дам. Референдуми щодо моєї відставки проводити можна скільки завгодно, але іншого мера вибрати неможливо. Все це казки бабусі Аріни.

Ще одне важливе питання було підняте під час екскурсії Черновецького – що робити з гральними автоматами і кіосками, які торгують спиртними напоями біля шкіл?

- Спиртне біля школи? Я з цим борюся, я цим живу. Ми щодня знімаємо гральні автомати і щодня ліквідовуємо торгові точки, які реалізують спиртне. Київ – одне з небагатьох міст України, де ця боротьба відбувається. При мені не буде спиртних точоку і я свого доб`юся, хто б не хотів мого референдуму, перереферендума.

Свій виступ Черновецький закінчив обіцянкою боротися з пивними точками за допомогою народних дружин, які він фінансуватиме особисто. Цікаво, як це виглядатиме...

Антон Зікора