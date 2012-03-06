«Скандальна» комісія з демократії забракувала проект КПК Януковича

Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права дійшла висновку, що ухвалений у першому читанні проект нового Кримінального-процесуального кодексу України необхідно суттєво доопрацювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це члени Комісії повідомили під час 7-го пленарного засідання Комісії, представляючи проект висновку щодо проекту КПК, схваленого Верховною Радою України 9 лютого.

Комісія вважає, що проект КПК істотною мірою не відповідає вимогам Конституції України, положенням Європейської конвенції з прав людини, вимогам низки резолюцій та рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи стосовно інститутів, що забезпечують верховенство права, та стосовно обов’язків і зобов’язань України перед Радою Європи.

«Тому проект потребує істотного доопрацювання з метою приведення його у відповідність до вимог Конституції України та до європейських стандартів», - наголошується у проекті висновку Комісії.

Член Комісії, доктор юридичних наук Микола ХАВРОНЮК, який представив проект висновку Комісії, зауважив, що Україна серед країн Європи має найбільший за обсягом Кримінальний кодекс, статті якого переповнені оціночними судженнями. При цьому Україна має один з найвищих у світі індексів корупції. «В тому числі, у правоохоронних органах і судах. Так і виходить, що українські громадяни одні з найбільш незахищених у правовому вимірі», - підкреслив М.ХАВРОНЮК.

Він наголосив, що потрібно прийняти такий КПК, який дозволив би остаточно припинити практику незаконних затримань, тортур і тривалого утримання громадян під вартою, практику фальсифікації кримінальних справ та вибіркове правосуддя.

Зокрема, у проекті висновку Комісії зазначається, що у поданому Президентом КПК у цілому зберігся основний контекст реформи кримінального судочинства – посилення захисту прав і законних інтересів підозрюваних та обвинувачених осіб, забезпечення рівності і змагальності сторін обвинувачення і захисту, збільшення ролі суду на стадії досудового розслідування тощо.

Проте, попри позитивні елементи проекту КПК зразка 2012 року, йому притаманні суттєві недоліки, що «можуть звести нанівець його позитив». Особливо критичним є те, що у ньому не дотримано вимог окремих конституційних принципів щодо захисту прав та свобод людини і громадянина і загальних засад кримінального провадження, хоча намір щодо цього задекларовано.

У проекті свого висновку члени Комісії зазначають, що всупереч конституційним приписам та вимогам, що випливають із принципу верховенства права, щодо законності, змагальності, диспозитивності, а також положенням Концепції реформування кримінальної юстиції, яка передбачає прийняття нового КПК одночасно із новими законами про прокуратуру та про адвокатуру – за проектом КПК зберігається нереформована система органів досудового розслідування і прокуратури.

М.ХАВРОНЮК наголосив, що, зокрема, потрібно чіткіше визначити в кримінальному процесі місце слідчого і прокурора; виконати вимоги пункту 9 Перехідних положень Конституції стосовно прокуратури, адже збереження слідчих підрозділів в органах державної безпеки є ознакою «поліцейської» держави.

Також він зауважив, проект КПК по суті не відвідає принципу habeas corpus як неодмінної умови гарантування та забезпечення верховенства права, що загалом обумовлює невідповідність законопроекту вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Також Комісія вимагає створення якісного інституту присяжних та змінити положення КПК, якими санкціонується тримання без відповідного судового рішення протягом 72 годин будь-якого затриманого.

М.ХАВРОНЮК повідомив, що необгрунтованим є застосування такого критерію як «тяжкість кримінального правопорушення» для визначення максимальних строків тримання під вартою та максимальних строків досудового розслідування.

Комісія постановила ухвалений висновок надіслати на розгляд Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 лютого прийняла у першому читанні проект нового КПК, внесений Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

20 лютого голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ повідомив, комітет отримав більш як тисячу поправок до проекту КПК, але при цьому поправки можна було вносити лише до 23 лютого. За словами В.ШВЕЦЯ, комітет складе порівняльну таблицю до другого читання законопроекту, де будуть відображені "абсолютно всі пропозиції".