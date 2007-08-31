Януковичу вдалося попрацювати лише 5 місяців минулого та 3 - цього року

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що через дострокові вибори Україна втратила як мінімум рік в своєму розвитку. Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Сімферополі на нараді з адміністративно-господарським активом Криму.

Він відзначив зайве політизування ситуації в країні, яка вкрай негативно позначається на економіці держави. «Політизування, політиканство в країні стали впливати і гальмувати економіку. Це один із головних негативних чинників», - наголосив прем`єр. При цьому він зазначив: «ми втратили як мінімум рік у своєму розвитку».

Глава уряду заявив, що за 16 років незалежності України в країні змінилося 15 урядів, при цьому досі не встановлені нормальні відносини між інститутом Президента і виконавчою владою.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, більшість в парламенті України не хотіла проведення дострокових виборів, проте меншина стала диктувати більшості свої умови. За його словами, такого немає в жодній демократичній країні. При цьому він додав, що політична верхівка ряду сил дестабілізує ситуацію не тільки в Києві, але й у регіонах, робить все можливе, щоб дискредитувати виконавчу владу.

Прем`єр зазначив, що нинішньому Кабміну не давали нормально працювати. За словами В.ЯНУКОВИЧА, «нам вдалося попрацювати 5 місяців минулого року, і три повні місяці в 2007 році, а з 2 квітня ситуація в країні повністю дестабілізована. (УНІАН: 2 квітня 2007 року Президент підписав перший указ про розпуск парламенту.)

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що дострокові вибори, призначені на 30 вересня, відбудуться. «30 вересня вони відбудуться», - сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ також додав, що зараз виконавча влада займатиметься своїми прямими обов`язками, підготовкою країни до опалювального сезону, контролем за осінній-польовими роботами і підготовкою держбюджету на 2008 рік. «Вибори приходять і йдуть, а життя триває», - сказав прем`єр.

У робочій поїздці до Криму главу уряду супроводжують, зокрема, міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО, міністр економіки Анатолій КІНАХ, міністр культури і туризму БОГУЦЬКИЙ та інші посадовці.