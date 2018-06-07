Рідні політиків-в’язнів – Януковичу: Ми не монстри, ми не кусаємося
Євгенію Тимошенко обшукують перед побаченням за мамою з голови до ніг, а Луценко через дружину передав пораду Януковичу...
Ірина Луценко, Євгенія Тимошенко, Валентина Іващенко. Цих трьох жінок ніколи не цікавила політика, вони не намагалися потрапити на шпальти газет чи засвітитися на телебаченні. Та вони, можливо, ніколи б не познайомилися, якби не одне “але” - їхні найближчі люди були яскравими політиками і виявилися надто вже не до вподоби нинішній владі. І коли екс-прем’єр Юлія Тимошенко, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко і екс-т.в.о. міністра оборони Валерій Іващенко опинилися за ґратами, ці жінки були вимушені вийти на публіку.
Ірина Луценко, Євгенія Тимошенко і Валентина Іващенко зібралися разом у прес-залі УНІАН.
|Ірина Луценко
- Ми хочемо звернутися за допомогою преси до президента України в переддень 8 березня з публічною заявою, - розпочала дружина Луценка Ірина. - Перед вами, пане президенте, три жінки, які, не без вашої допомоги (про це говорить весь світ), опинилися у такій скрутній ситуації. В період вашого президентства за цих два роки були незаконно арештовані та незаконно засуджені за управлінські рішення троє наших найближчих людей - чоловіки і мама... Вони серйозно втратили своє здоров`я і на сьогодні виникає небезпека їхньому життю. Пане президенте, ви несете відповідальність за всі ті рішення, за всі ті безчинства, які чиняться по відношенню до наших близьких і рідних. Ми наполягаємо на особистій зустрічі з вами для того, щоб поставити вам прямі запитання: які конкретні кроки ви готові вчинити на сьогодні, щоби припинити це беззаконня і безчинство, яке відбувається з нашими близькими?..
- Звісно, завтрашній день для нас не буде святом, тому що наші близькі перебувають незаконно за ґратами, - продовжує думку Євгенія Тимошенко. - Більшість громадян України зараз відчувають такий самий тиск і такий самий настрій. Влада забирає наші права і свободи. Немає можливості знайти захист в країні. Протягом багатьох місяців я, наші колеги, близькі звертаються до міжнародної громадськості з проханням про допомогу, щоби наш президент почув, що весь світ зневажає ці вироки, зневажає ці фальшиві судові процеси і вимагає від нього звільнити політичних ув`язнених і дати їм можливість взяти участь у парламентських виборах. Допоки ці сигнали і звернення залишаються без відповіді. Сподіваємося, що ця вимога зустрітися без відповіді не залишиться.
Жінки наполягають на зустрічі з президентом вже найближчим часом. І щиро вірять, що їхнє бажання — здійсненне.
- Ми не монстри, ми не кусаємося, ми – звичайні жінки. Ну, якщо вже Янукович боїться жінок!... – дивується Ірина Луценко. – Ми зовсім не розраховуємо на утопію, ми впевнені в тому, що президент з нами зустрінеться.
Об’єднані спільною бідою панянки в унісон заявляють, що «бити на жалість» і просити чогось у президента ніколи не будуть.
- Неодноразово, як Юлія Володимирівна, так і мій чоловік, і Валерій Іващенко говорили: ніхто не вчиняв ніяких злочинних дій, - наполягає найвідданіша захисниця Юрія Віталійовича. - Ніхто не збирається каятися і просити помилування, на що натякає ГПУ і про що цинічно з посмішкою Іуди говорить президент... Якщо закон один для всіх, то чому син Демішкана, який зізнався в тому, що прив`язав до батареї компаньйона і втопив його, виправданий? Чому суддю, яка, розвертаючи свій автомобіль, вбиває матір трьох дітей, виправдовують? Чому мер міста збиває на пішохідному переході двох людей і прокуратура відмовляється порушувати кримінальну справу? І чому за звичайні управлінські рішення натягується кримінальний закон?! Що це? Це – помста. Вікторе Янукович, ти в курсі, що відбувається? Ти взагалі оцінюєш в якому становищі ти в першу чергу знаходишся? На тобі замкнена вся вертикаль влади. Не прикривайся, як фіговим листочком, «незалежною» судовою системою і ГПУ, яка працює “в рамках чинного законодавства”. Вони всі заявляють, що є членами твоєї команди, відповідно, вони є виконавцями твоєї волі. Ми будемо наполягати на конкретних відповідях. Чи ти можеш тільки так: поїхати в Давос - поговорити про одне, в Ялті пообіцяти інше, а приїхати сюди і говорити: я нічого не можу. Де твоя здатність як президента?!
|Євгенія Тимошенко
- Президент каже, що гілки влади незалежні від нього. Як тоді так вийшло, що коли моя мама 5 листопада вже не змогла ходити і перебувала у дуже поганому стані здоров`я, він сказав, що завтра її повезуть у лікарню на обстеження, і наступного дня її справді повезли у лікарню? - задається риторичним питанням Женя Тимошенко.
До речі, на запитання журналістів, чи знають рідні про те, що вони вимагають зустрічі з Януковичем, Євгенія Тимошенко відповіла, що «це ініціатива наша». За її словами, багато рішень, які стосуються захисту Тимошенко, «приймаємо самі». Водночас, Юрій Луценко був в курсі щодо цієї ідеї, але сприйняв її досить скептично, оскільки знає «нашого Президента і його вміння обіцяти і не виконувати обіцянки». За словами Ірини, екс-міністр сказав, що необхідно донести до Януковича месседж: «потрібно позбутися бажання помститися, позбутися страху перед своїм власним президентським майбутнім, згадати про те, що він є президентом України, і представляє не себе і не Межигір’я, і не Донецький регіон». Луценко також попросив дружину передати Януковичу пораду: «Думай про Україну, не думай про себе, про своє крісло».
Всіх трьох жінок непокоїть і здоров`я ув`язнених близьких. Адже за ґратами воно апріорі не покращується. Панянки заявляють про психологічний тиск, відсутність лікування для рідних, і побоюються за їхнє життя.
- Над ними там знущаються, - обурюється Євгенія. - Я подала заяву у прокуратуру з проханням дослідити факти знущання над моєю мамою у тюрмі: що їй не надають медичну допомогу, що її конституційне право на незалежних лікарів і обстеження просто було відкинуто. І коли незалежна комісія з боєм приїхала, все одно влада, погрожуючи лікарям кримінальною відповідальністю, не дала взяти аналіз крові, який є критичним зараз для визначення стану її здоров`я. Досі вона перебуває в лежачому стані. Вона не може рухатися. І одночасно всі наші офіційні представники від МЗС до членів Партії Регіонів їздять по європах і рекламують, в яких вона прекрасних умовах перебуває, які у нас чудові тюрми, що відповідають тризірковим готелям. Добре. Але чому тоді міжнародну громадськість, дипломатів, представників ОБСЄ не пускають всередину? Хай покажуть, в яких вона умовах перебуває, що над нею висить камера, ведеться відеоспостереження 24 години на добу, що є незаконним, що горить світло 24 години на добу, що вона прикута до ліжка... Так само ставляться і до пана Луценка, і до пана Іващенка. Медичну допомогу їм не надають.
Євгенія каже, що зараз дуже рідко бачиться з мамою. Хоча “з великим боєм” і повернула собі статус захисника, який де-юре надає можливість бачити її щодня. Але, як запевняє донька екс-прем`єра, кожного разу, коли вона приходить в колонію, починається обшук з голови до ніг і “придумуються нові аргументи, чому не можна до матері потрапити”.
- Зараз відбувається ізоляція моєї мами від всього світу, - переконана Євгенія. - Що ховають за цими стінами? Чому пенітенціарна служба боїться показати, в яких умовах перебуває моя мама і наші близькі?
Щоб бачити погіршення здоров`я Луценка - не треба мати медичної освіти, достатньо було походити на судові засідання, де зі стабільною періодичністю з`являлася швидка допомога. Тоді суддя Вовк оголошував перерву, екс-міністру давали якісь пігулки чи кололи знеболювальне, і засідання продовжувалося, наче нічого не сталося...
Дружина ж Іващенка Валентина останнім часом взагалі бачить чоловіка тільки у судовій залі. Каже, що слідчі відсторонили рідних від статусу громадських захисників, бо чомусь вирішили, що родичі у справі колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони є свідками.
|Валентина Іващенко
- Мені дозволяють лише раз на місяць відвідувати чоловіка, - з сумом констатує Валентина. – Та, оскільки стан його здоров`я поганий, то, щоб його зайвий раз не смикати і травмувати, я не ходжу на побачення…
Валентину також обурює і “двозначна ситуація”, яка склалася у справі її чоловіка.
- Як відомо, суддя Вовк, який вже засудив Юрія Віталійовича, продовжує судити мого чоловіка. І при цьому проти нього самого відновлена кримінальна справа, порушена ГПУ ще в 2009 році. Складається такий своєрідний тупокутний трикутник. Про жодну об`єктивність з боку судді Вовка у цій справі не можна йти мова. У державі з цивілізованим і незалежним правосуддям суддя в такому випадку сам повинен був би взяти самовідвід. Але Вовк, наче й не він, продовжує вершити одному йому зрозуміле правосуддя…
…УНІАН поцікавився, як відреагував Віктор Янукович на прохання рідних Тимошенко, Луценка і Іващенка про зустріч. Прес-секретар президента Дарка Чепак повідомила нам, що ще не бачила цього звернення, зробивши мимохідь підказку родичам політиків-в’язнів: “треба подивитися, чи прийшло воно документально”. У будь-якому випадку, позицію Віктора Федоровича з приводу зустрічі пані Чепак обіцяє оприлюднити найближчим часом.
Анна Ященко