Рідні політиків-в’язнів – Януковичу: Ми не монстри, ми не кусаємося

Ірина Луценко, Євгенія Тимошенко, Валентина Іващенко. Цих трьох жінок ніколи не цікавила політика, вони не намагалися потрапити на шпальти газет чи засвітитися на телебаченні. Та вони, можливо, ніколи б не познайомилися, якби не одне “але” - їхні найближчі люди були яскравими політиками і виявилися надто вже не до вподоби нинішній владі. І коли екс-прем’єр Юлія Тимошенко, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко і екс-т.в.о. міністра оборони Валерій Іващенко опинилися за ґратами, ці жінки були вимушені вийти на публіку.

Ірина Луценко, Євгенія Тимошенко і Валентина Іващенко зібралися разом у прес-залі УНІАН.

- Ми хочемо звернутися за допомогою преси до президента України в переддень 8 березня з публічною заявою, - розпочала дружина Луценка Ірина. - Перед вами, пане президенте, три жінки, які, не без вашої допомоги (про це говорить весь світ), опинилися у такій скрутній ситуації. В період вашого президентства за цих два роки були незаконно арештовані та незаконно засуджені за управлінські рішення троє наших найближчих людей - чоловіки і мама... Вони серйозно втратили своє здоров`я і на сьогодні виникає небезпека їхньому життю. Пане президенте, ви несете відповідальність за всі ті рішення, за всі ті безчинства, які чиняться по відношенню до наших близьких і рідних. Ми наполягаємо на особистій зустрічі з вами для того, щоб поставити вам прямі запитання: які конкретні кроки ви готові вчинити на сьогодні, щоби припинити це беззаконня і безчинство, яке відбувається з нашими близькими?..

- Звісно, завтрашній день для нас не буде святом, тому що наші близькі перебувають незаконно за ґратами, - продовжує думку Євгенія Тимошенко. - Більшість громадян України зараз відчувають такий самий тиск і такий самий настрій. Влада забирає наші права і свободи. Немає можливості знайти захист в країні. Протягом багатьох місяців я, наші колеги, близькі звертаються до міжнародної громадськості з проханням про допомогу, щоби наш президент почув, що весь світ зневажає ці вироки, зневажає ці фальшиві судові процеси і вимагає від нього звільнити політичних ув`язнених і дати їм можливість взяти участь у парламентських виборах. Допоки ці сигнали і звернення залишаються без відповіді. Сподіваємося, що ця вимога зустрітися без відповіді не залишиться.

Жінки наполягають на зустрічі з президентом вже найближчим часом. І щиро вірять, що їхнє бажання — здійсненне.

- Ми не монстри, ми не кусаємося, ми – звичайні жінки. Ну, якщо вже Янукович боїться жінок!... – дивується Ірина Луценко. – Ми зовсім не розраховуємо на утопію, ми впевнені в тому, що президент з нами зустрінеться.

Об’єднані спільною бідою панянки в унісон заявляють, що «бити на жалість» і просити чогось у президента ніколи не будуть.

- Неодноразово, як Юлія Володимирівна, так і мій чоловік, і Валерій Іващенко говорили: ніхто не вчиняв ніяких злочинних дій, - наполягає найвідданіша захисниця Юрія Віталійовича. - Ніхто не збирається каятися і просити помилування, на що натякає ГПУ і про що цинічно з посмішкою Іуди говорить президент... Якщо закон один для всіх, то чому син Демішкана, який зізнався в тому, що прив`язав до батареї компаньйона і втопив його, виправданий? Чому суддю, яка, розвертаючи свій автомобіль, вбиває матір трьох дітей, виправдовують? Чому мер міста збиває на пішохідному переході двох людей і прокуратура відмовляється порушувати кримінальну справу? І чому за звичайні управлінські рішення натягується кримінальний закон?! Що це? Це – помста. Вікторе Янукович, ти в курсі, що відбувається? Ти взагалі оцінюєш в якому становищі ти в першу чергу знаходишся? На тобі замкнена вся вертикаль влади. Не прикривайся, як фіговим листочком, «незалежною» судовою системою і ГПУ, яка працює “в рамках чинного законодавства”. Вони всі заявляють, що є членами твоєї команди, відповідно, вони є виконавцями твоєї волі. Ми будемо наполягати на конкретних відповідях. Чи ти можеш тільки так: поїхати в Давос - поговорити про одне, в Ялті пообіцяти інше, а приїхати сюди і говорити: я нічого не можу. Де твоя здатність як президента?!

- Президент каже, що гілки влади незалежні від нього. Як тоді так вийшло, що коли моя мама 5 листопада вже не змогла ходити і перебувала у дуже поганому стані здоров`я, він сказав, що завтра її повезуть у лікарню на обстеження, і наступного дня її справді повезли у лікарню? - задається риторичним питанням Женя Тимошенко.

До речі, на запитання журналістів, чи знають рідні про те, що вони вимагають зустрічі з Януковичем, Євгенія Тимошенко відповіла, що «це ініціатива наша». За її словами, багато рішень, які стосуються захисту Тимошенко, «приймаємо самі». Водночас, Юрій Луценко був в курсі щодо цієї ідеї, але сприйняв її досить скептично, оскільки знає «нашого Президента і його вміння обіцяти і не виконувати обіцянки». За словами Ірини, екс-міністр сказав, що необхідно донести до Януковича месседж: «потрібно позбутися бажання помститися, позбутися страху перед своїм власним президентським майбутнім, згадати про те, що він є президентом України, і представляє не себе і не Межигір’я, і не Донецький регіон». Луценко також попросив дружину передати Януковичу пораду: «Думай про Україну, не думай про себе, про своє крісло».

Всіх трьох жінок непокоїть і здоров`я ув`язнених близьких. Адже за ґратами воно апріорі не покращується. Панянки заявляють про психологічний тиск, відсутність лікування для рідних, і побоюються за їхнє життя.

- Над ними там знущаються, - обурюється Євгенія. - Я подала заяву у прокуратуру з проханням дослідити факти знущання над моєю мамою у тюрмі: що їй не надають медичну допомогу, що її конституційне право на незалежних лікарів і обстеження просто було відкинуто. І коли незалежна комісія з боєм приїхала, все одно влада, погрожуючи лікарям кримінальною відповідальністю, не дала взяти аналіз крові, який є критичним зараз для визначення стану її здоров`я. Досі вона перебуває в лежачому стані. Вона не може рухатися. І одночасно всі наші офіційні представники від МЗС до членів Партії Регіонів їздять по європах і рекламують, в яких вона прекрасних умовах перебуває, які у нас чудові тюрми, що відповідають тризірковим готелям. Добре. Але чому тоді міжнародну громадськість, дипломатів, представників ОБСЄ не пускають всередину? Хай покажуть, в яких вона умовах перебуває, що над нею висить камера, ведеться відеоспостереження 24 години на добу, що є незаконним, що горить світло 24 години на добу, що вона прикута до ліжка... Так само ставляться і до пана Луценка, і до пана Іващенка. Медичну допомогу їм не надають.

Євгенія каже, що зараз дуже рідко бачиться з мамою. Хоча “з великим боєм” і повернула собі статус захисника, який де-юре надає можливість бачити її щодня. Але, як запевняє донька екс-прем`єра, кожного разу, коли вона приходить в колонію, починається обшук з голови до ніг і “придумуються нові аргументи, чому не можна до матері потрапити”.

- Зараз відбувається ізоляція моєї мами від всього світу, - переконана Євгенія. - Що ховають за цими стінами? Чому пенітенціарна служба боїться показати, в яких умовах перебуває моя мама і наші близькі?

Щоб бачити погіршення здоров`я Луценка - не треба мати медичної освіти, достатньо було походити на судові засідання, де зі стабільною періодичністю з`являлася швидка допомога. Тоді суддя Вовк оголошував перерву, екс-міністру давали якісь пігулки чи кололи знеболювальне, і засідання продовжувалося, наче нічого не сталося...

Дружина ж Іващенка Валентина останнім часом взагалі бачить чоловіка тільки у судовій залі. Каже, що слідчі відсторонили рідних від статусу громадських захисників, бо чомусь вирішили, що родичі у справі колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони є свідками.

- Мені дозволяють лише раз на місяць відвідувати чоловіка, - з сумом констатує Валентина. – Та, оскільки стан його здоров`я поганий, то, щоб його зайвий раз не смикати і травмувати, я не ходжу на побачення…

Валентину також обурює і “двозначна ситуація”, яка склалася у справі її чоловіка.

- Як відомо, суддя Вовк, який вже засудив Юрія Віталійовича, продовжує судити мого чоловіка. І при цьому проти нього самого відновлена кримінальна справа, порушена ГПУ ще в 2009 році. Складається такий своєрідний тупокутний трикутник. Про жодну об`єктивність з боку судді Вовка у цій справі не можна йти мова. У державі з цивілізованим і незалежним правосуддям суддя в такому випадку сам повинен був би взяти самовідвід. Але Вовк, наче й не він, продовжує вершити одному йому зрозуміле правосуддя…

…УНІАН поцікавився, як відреагував Віктор Янукович на прохання рідних Тимошенко, Луценка і Іващенка про зустріч. Прес-секретар президента Дарка Чепак повідомила нам, що ще не бачила цього звернення, зробивши мимохідь підказку родичам політиків-в’язнів: “треба подивитися, чи прийшло воно документально”. У будь-якому випадку, позицію Віктора Федоровича з приводу зустрічі пані Чепак обіцяє оприлюднити найближчим часом.

Анна Ященко