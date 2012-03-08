Воротар вивів АПОЕЛ до 1/4 Ліги чемпіонів
00:26, 08 березня 2012Політика
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Тільки після екстра-тайму і серії пенальті визначився переможець пари АПОЕЛ - Ліон
Тількипісляекстра-тайму ісеріїпенальтівизначивсяпереможецьпариАПОЕЛ-Ліонв 1/8Лігичемпіонів.
Обидва матчізакінчилисяперемогоюгосподарів1:0.Векстра-тайміголів небуло.Перші шість11-метровихтежне виявилинайсильнішого -3:3.
НайсильнішимвиявивсяворотаркіпріотівДіонісісХіотіс, взявшипоспільдва пенальті.
АПОЕЛпройшовдо 1/4турніру: 4:3 за післяматчовою серією 11-метрових.
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