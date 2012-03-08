Воротар вивів АПОЕЛ до 1/4 Ліги чемпіонів

Тільки після екстра-тайму і серії пенальті визначився переможець пари АПОЕЛ - Ліон

Тількипісляекстра-тайму ісеріїпенальтівизначивсяпереможецьпариАПОЕЛ-Ліонв 1/8Лігичемпіонів.



Обидва матчізакінчилисяперемогоюгосподарів1:0.Векстра-тайміголів небуло.Перші шість11-метровихтежне виявилинайсильнішого -3:3.



НайсильнішимвиявивсяворотаркіпріотівДіонісісХіотіс, взявшипоспільдва пенальті.



АПОЕЛпройшовдо 1/4турніру: 4:3 за післяматчовою серією 11-метрових.

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