Балога: ЄЦ не розглядає об’єднання з Партією регіонів

Голова партії “Єдиний центр”, міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА заявляє, що його політична сила на даний час не розглядає питання об’єднання з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав кореспонденту УНІАН у Кабінету міністрів.

У свою чергу лідер «Сильної України», віце-премєр-міністр Сергій ТІГІПКО повідомив журналістам, що з'їзд партії «Сильна Україна» щодо об`єднання з Партією регіонів відбудеться 17 березня.

“Так, я сподіваюся, що ми проведемо з'їзди («Сильної України» і Партії регіонів щодо об`єднання - УНІАН) в один день”, - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО заявила, що 17 березня у Києві відбудеться з'їзд Партії регіонів, на якому планується оголосити про те, що кілька політичних сил, зокрема, «Сильна Україна», «увіллються в Партію регіонів після свого саморозпуску».