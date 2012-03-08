Тимошенко до трьох днів може провести з рідними

Екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській колонії, надано дозвіл на довготривале побачення з родичами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, Ю.ТИМОШЕНКО 25 лютого письмовою заявою звернулася до керівництва Качанівської виправної колонії № 54 з проханням надати їй можливість тривалого побачення у період з 9 по 11 березня включно з близькими родичами.

Відповідно до чинного законодавства України, ув’язнений має право на таке тривале побачення з близькими родичами один раз на три місяці, поінформували в ДПтСУ. Відбувається побачення у спеціальному приміщення з можливістю спільного проживання відвідувачів разом із засудженим протягом не більш як 3 доби.

«За результатами розгляду заяви ув’язненої, керівництво Качанівської колонії №54 надало дозвіл на тривале побачення Ю.ТИМОШЕНКО з матір’ю та донькою», - повідомили у пенітенціарній службі.